Se billederne: Hillerød Kirke har fået mere plads

Se billedserie Efter mere end fire års arbejde står Hillerød Kirkes nye sognehus færdigt.Foto: Allan Nørregaard

Hillerød - 09. januar 2021 kl. 08:58 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

De har ventet længe - og i øjeblikket venter de ekstra længe, fordi kirken er lukket. Men når corona-retningslinjerne tillader det, kan Hillerød Kirke endelig tage sin nye tilbygning i brug.

Og den ekstra plads har i den grad været savnet. Ifølge sognepræst Ole Cæsar Jensen diskuterede menighedsrådet allerede for 25 år siden, at der var for lidt plads til alle kirkens aktiviteter.

- Vi har længe været begrænset af, at der kun kunne foregå én aktivitet ad gangen. Vi har i den grad lidt af pladsmangel. Vi har manglet kontorer, og vi har været nødt til at flytte om på stole og borde hele tiden for at få plads til 65 børn i børnekor, 40-50 i børnekirke om søndagen, vores seniorkreds og flere konfirmandhold, fortæller Ole Cæsar Jensen.

600 kvadratmeter mere Med den nye tilbygning skabes der fysiske rammer, som giver plads til at have fire-fem forskellige aktiviteter samtidig.

I september 2016 inviterede menighedsrådet til en projektkonkurrence, der omfattede et konkret forslag til et nyt sognehus og behandling af kirkens grundareal. Arkitektfirmaet Entasis fik opgaven med at projektere og bygge huset på 444 m2. Fra Østergade er der entré til café-området og tre store separate lokaler, som ved større arrangementer kan åbnes som et sammenhængende, lyst og terrasseret rum med plads op til 220 personer. Der er kontorlokaler til kirkens præster og ansatte, og fra gadeniveau er der handicapvenlig adgang gennem hele bygningen til kirkerummet og elevator til kælderen på 163 m2, der indeholder toiletter, garderober, musikrum og depoter.

Formand for menighedsrådet Christen Jørgensen glæder sig over det færdige resultat.

- Vi ønskede at forbinde Østergade med kirken, og i det store hele har vi fået det, vi har efterspurgt - nemlig et fleksibelt hus. Jeg er glad for, at vi er her nu, hvor man kan se det. At det ikke bare var en god ide, men at det faktisk er lykkedes at lave, siger Christen Jørgensen, mens Ole Cæsar Jensen tilføjer:

- Det er helt fantastisk, og vi glæder os meget til at tage den i brug.

Kritik af udseende Der har lydt kritik af, at sognehuset, der er holdt i sort med store glasvinduer og -døre skilte sig for meget ud fra Hillerød Kirke, der er bygget i røde sten. Men Ole Cæsar Jensen mener, at huset er helt rigtigt.

- Som jeg ser det, var der to veje at gå: Enten kunne man prøve at lave et hus, der ligner kirken mest muligt. Eller man kunne prøve at sætte et aftryk på byen og kirken, ligesom hver generation har gjort det, når der er blevet bygget til. Vi har valgt et hus, der er nutidigt i sit udtryk, siger Ole Cæsar Jensen.

Svær dag da træerne røg Han indrømmer dog, at var en svær dag, at de fem hundredårige lindetræer foran kirken skulle fældes.

- Det var ikke den fedeste dag, den dag de tog dem. Det er da med blødende hjerte og ikke det, vi ønskede. Men det har været nødvendigt for at få plads til den nye tilbygning, siger Ole Cæsar.

Som erstatning er der nu plantet fem store lindetræer i naboskellet. Men faktisk vil de gamle lindetræer stadig være en del af kirken. Det nederste af stammerne fra de gamle lindetræer bliver til fem skulpturer, en opgave der er lagt i hænderne på skulptør Finn Rune fra Hørsholm. De vil udtrykke kirkens grundlæggende værdier: forankring, forkyndelse, fornyelse og fællesskab, og når de er færdige, vil de blive stillet op ved kirken.

Både menighedsrådsformanden og sognepræsten håber, at kirken snart kan åbne og tage lokalerne i brug.

- Det er en mærkelig tid at få huset på. Vi kan ikke rigtig bruge det til noget, og det er da frustrerende. Men vi må jo bare vente, og så er vi klar, når vi åbner igen, siger Christen Jørgensen, der også fortæller, at der vil blive holdt en indvielse af sognehuset på et senere tidspunkt.