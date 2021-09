Se billedserie Årets pris gik til bestyrelsen og de frivillige i Hillerød Fodbold for at have taget et socialt ansvar med sine mange inkluderende fællesskaber. Foto: Kenn Thomsen

Se billederne: Hillerød Fodbold får frivilligsocialprisen

Peter Bennet og resten af Hillerød Fodbold fik fredag kommunens frivilligsocialpris.

Hillerød - 26. september 2021 kl. 13:02 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Borgmester Kirsten Jensen (S) overrakte fredag frivilligsocialprisen til Peter Bennet og resten af de frivillige og bestyrelsen i Hillerød Fodbold.

I sin tale sagde hun, at »I får prisen for i den grad at have påtaget jer et socialt ansvar og for de mange inkluderende og fællesskabende aktiviteter I har sat i verden.«

Hillerød Fodbold har skabt nye fællesskaber og inkluderende sociale aktiviteter for både børn, voksne og ældre også med fysiske, psykiske og sociale problemer, begrundede borgmesteren.

Hillerød Fodbold har været med i sundhedsprojekter som »Ud i livet«, med hold for psykisk sårbare voksne. Klubben har lavet »Huskebold« for folk med demens og Parkinsons, »Hjernebold« for genoptræning efter hjerneskade og »Jump4Fun« for overvægtige børn.

Populære feriecamps Desuden har klubben lavet feriecamps med ridning, dans, fodbold, fællesspisning, bål, historiefortælling, stikbold, naturvejledning, lege og meget andet.

- Det har været gratis og et fantastisk tilbud særligt til de børn, som ikke kommer på sommerferie med familien, så de også får sjove oplevelser og har gode feriefortællinger at dele med klassekammeraterne, sagde Kirsten Jensen i sin tale.

Borgmesteren sagde, at foreningslivet i Hillerød Fodbold når bredere ud end banens kridtstreger.

- I har en ambition om at være en klub for samtlige borgere i lokalsamfundet uanset baggrund og niveau. I ved, at det sociale fællesskab betyder alt. Derfor har det også givet mening for jer at gå ind i arbejdet med at arrangere Juleaften for dem, som ellers ikke har en familie eller måske slet ingen at holde jul med, sagde borgmesteren.

Endelig fremhævede borgmesteren Hillerød Fodbolds arbejde i byens største almene boligområde Kongevænget 1 og 2 i Hillerød Øst.

- Her tropper I op fredag efter fredag og spiller fodbold med børnene, og for nylig har I også startet et dansehold - man møder bare op og er med. Og det er populært!, sagde Kirsten Jensen.