Se billedserie Ivan Olsen vækker opsigt, når han bevæger sig rundt i byen med dine gule gummistøvler og trøje, der også kan ses i Hillerød bybillede i disse dage. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Gummi T har indtaget Royal Stage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Gummi T har indtaget Royal Stage

Fredag har Mastodonterne premiere på deres vinterforestilling »Gummi T«. Onsdag eftermiddag var de medvirkende ved at få styr på de sidste detaljer, både foran og bag scenen.

Hillerød - 13. februar 2020 kl. 19:14 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Teaterrøgen slanger sig om Johan Bolvings gule gummistøvler, da han indtager en lyskegle i hovedrollen som Ivan Olsen på scenen i Royal Stage onsdag eftermiddag. Dagens anden gennemspilning af Mastodonternes »Gummi T« er netop gået i gang.

Bag de tunge molton tæpper, der danner baggrund på scenen, er der mørkt. I skæret fra projektoren, der lyser op på scenens lærred, er en håndfuld medvirkende midt i et kostumeskift, og i fokuserede og nænsomme bevægelser forvandles de fra skoleelever og ældre damer til postbude og arbejdsmænd på få sekunder.

En helt særlig stilhed har lagt sig over bagscenen, hvor der bliver hvisket og gået på listefødder.

Lynskift og guldparykker I det ene hjørne brydes mørket af lys fra ti Hollywoodspejle, der hænger på række over sminkebordene. Bordet er fyldt med sminke, svampe og pensler, og ved en række parykhoveder står Abby Agerholm og sprayer hårspray på tre guldparykker. Hun har været skuespiller hos Mastodonterne siden 2003 og har siden 2013 været ansvarlig for sminken. Abby Agerholm har svært ved at forestille sig et liv uden Mastodonterne.

- Jeg har været med i 17 år. Mastodonterne er blevet en del af mig. Jeg var her hovedsageligt for at spille skuespil i starten, men nu har jeg virkelig fået smag for at være en del af produktionen. Der er noget helt særligt i at være med til at bygge så store forestillinger op og få det hele til at spille, siger hun.

De medvirkende har det sidste halve år øvet op til forestillingen, og Abby Agerholm har brugt ligeså lang til på at forberede sminken.

- Det sjoveste er, når vi skal skifte kostumer og sminke lynhurtigt. Vi har eksempelvis 25 minutter til at sminke fire hekse og få dem i kostumer. Vi bliver hurtigere og hurtigere til det, men vi når det kun lige. Jeg synes, at det er sjovt, når vi skal få det hele til at klappe på den måde, siger hun.

En lille familie Selvom det er nogle hårde perioder, så er det vemodigt, når skuespillerne bukker for sidste gang, fortæller Abby Agerholm.

- Vi kalder det postteaterblues, fordi man bliver vant til at være omgivet af mennesker og mærke adrenalinen pumpe rundt i kroppen, og pludselig er der helt stille, og man tænker »Hvad skal jeg nu bruge min tid på?«, men så kommer der heldigvis endnu en forestilling, siger hun.

Louise Madsen, der har været en del af teatertruppen i ni år og også er sminkør til årets forestilling, byder ind.

- Det er et sammenhold, man ikke finder andre steder. Vi er en lille familie, og sommetider er der nogen, der melder ud, at de vil holde en pause fra teatret. Men det varer aldrig længe, før de er tilbage igen. Vi kan simpelthen ikke undvære det, siger Louise Madsen.

Ved sminkebordene og på stole langs væggene sidder de skuespillere, der har pause fra at være på scenen. Men da intromelodien til hovedrollens ballade »Drømmer mig væk« lyder, sætter alle de medvirkende i løb mod tre korpodier, der er opsat bag scenen. Deres stemmer blandes i et firstemmeligt kor, der i få minutter fylder arenaen, før de igen har spredt sig i det store mørke lokale.

Om at være sig selv En af dem, der lige er steget af podiet, er 12-årige Emilie Withander, der slår sig ned i en tomandssofa ved lydmændene bag scenen. Hun spiller en lille pige ved navn Ulla, og senere i forestillingen spiller hun en FC Nordsjælland fan.

Foruden en bror, der er flyttet til Jylland, er hele hendes familie en del af Mastodonterne. Hendes mor spiller Ivan Olsens mor, hendes far står bag lyspulten, hendes bror styrer lysspots og hendes to søstre er også med ombord.

- Jeg har set på, siden jeg var to år gammel, og jeg har spillet med, siden jeg var 7 år, så det fylder rigtig meget hjemme hos os. Vi glæder os hver gang, vi skal være med igen, og jeg er altid vildt spændt, når premieren nærmer sig, siger hun.

Mastodonterne har givet Emilie Withander mange venner og har desuden hjulpet hende af med sceneskrækken, fortæller hun.

- Da jeg startede, havde jeg helt vildt meget sceneskræk, men det bliver bedre og bedre, selvom jeg stadig kan blive nervøs. Jeg håber, at jeg en dag kan få en hovedrolle eller prøve at være instruktør. Jeg vil i hvertfald være en del af Mastodonterne, så længe jeg kan, siger hun.

Og Emilie Withander synes, at forestillingen om mobbeofferet Ivan Olsen Gummi T har et vigtigt budskab.

- Jeg synes, at stykket lærer os at være os selv og at tro på os selv. Og det, synes jeg, er virkelig vigtigt, siger hun.

Gummi T har premiere i Royal Stage i aften og spiller frem den 23. februar. Billetter kan købes på www.royalstage.dk.