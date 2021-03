Se billederne: Grønnegadecentret fejrede fødselsdag med lagkage 'to go' i høj sol

Se billedserie Grønnegadecentret kunne heller ikke i år fejre deres fødselsdag med en stor fest indendørs. Så medlemmerne kunne i løbet af dagen dukke op og få et stykke lagekage med hjem. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Fødselsdag blev markeret på bedste corona-vis med uddeling af op mod 300 stykker lagkage udendørs

Hvert år plejer seniorer at fejre deres fritidshjem i Grønnegade med en stor fest med sang, samvær og lagkage omkring bordene i fællessalen - men i år er intet som bekendt, som det plejer. Onsdag i sidste uge blev Grønnegadecentrets fødselsdag den 17. marts fejret på en helt ny måde: Med lagkage som take away.

Og der var både flag, solskin, store smil og latter, da Hillerød Posten kom forbi ældrecentret om eftermiddagen, hvor omkring 250 stykker lagkage allerede var delt ud i bokse til de medlemmer, der i løbet af dagen var kommet forbi til en hurtig hilsen - som det nu kunne lade sig gøre i en coronatid med forsamlingsrestriktioner på højest fem personer.

Albuehilsen Hilsnerne bestod ikke af de kram, som Grønnegadecentret ellers har været så kendt for, inden en vis virus indtog verden, men af to albuer, som blev trykket mod hinanden.

"Hej Birgit, hvordan går det? Det er dejligt at se dig, hils derhjemme," lød det fra centerleder Anette Høyer til en af de fremmødte, som fik lagkage med hjem til eftermiddagskaffen i en lille boks med flagservietter, kakaopulver og en hilsen fra centret, som stadig er helt lukket ned på grund af coronavirussets rasen.

"Savner det" En af dem, som var mødt op for at hilse på og få lagkagen med hjem, var Jette Elmose, som er kommet i centret siden 2011, hvor hun stoppede med at arbejde.

"Jeg plejer at deltage i både højskolesang, foredrag og jeg ved ikke hvad i centret, så det er da trist, det er lukket ned, og jeg savner det. Og så er det lækkert at få et stykke kage at varme sig på," sagde hun.

Nyde kagen hjemme Også Rita Ølsted var mødt op til fødselsdagen, som fandt sted udendørs på terrassen foran centret, hvor hun også fik en prøvekøretur med centrets nye 'rickshaw'-cykel. Hun er kommet i centret i mindst 10 år, siger hun, og nu er hun frivillig centrets café:

"Jeg savner virkelig at komme her. Men det er fint med et stykke lagkage, så nu vil jeg hjem og lave en kop kaffe og sidde i min udestue og nyde den," sagde hun.

Dejligt at se medlemmerne Sidste år havde Grønnegadecentret eksisteret i 25 år - og de frivillige og bestyrelsen havde lagt i et kæmpe stykke arbejde i at fejre jubilæet med maner.

Men stort set alle arrangementer måtte aflyses, da alt blev lukket ned på grund af coronapandemien. Og da det i år stod klart, at det heller ikke var muligt at samles for at fejre fødselsdagen, var der hurtigt enighed om gå videre med ideen om lagekage-take away, fortalte bestyrelsesformand Erik Ingerslev:

"Det er gået rigtig godt, og det er dejligt at se så mange medlemmer igen. De, der kommer, har et stort smil på læberne, fordi de savner at komme her. De spørger meget til, hvornår vi kan åbne igen, men der er vi jo afhængige af andre magter".

Savner det sociale De omkring 1500 medlemmer går til både motion, dans, sang og meget andet i centret, hvor mange også får en bid mad i cafeen, som normalt har en omsætning på omkring en million kroner om året.

"Der er mange, der savner det sociale - at se de andre igen. Vi har jo omkring 1500 mennesker, som kommer i centret hver uge til alle de mange aktiviteter, så jeg er meget spændt på, hvornår vi kan få det i gang igen," sagde han til Hillerød Posten.

Vandt en præmie Imens dukkede flere medlemmer op og fik udleveret en boks med lagkage. Nogle var så heldige, at de også vandt en præmie, blandt andre Lise Jensen:

"Hold da op, hvor er de søde," sagde hun, mens hun åbnede en hjemmesyet taske med grydelapper.

Hun savner også centret, som hun er kommet i siden 1997 og glædede sig også over at få et stykke lagkage med hjem:

"Det er da flot. Dejligt, dejligt," sagde Lise Jensen, som nu 'kun' er frivillig én dag om ugen i receptionen, fortalte hun.

Se folk i øjnene Centerleder Anette Høyer nød også at møde de mange medlemmer, som dukkede op:

"Det er gået rigtig godt, og folk er kommet spredt ud over dagen, så der har også været tid til lige at tale lidt med dem. Det er vigtigt lige at se folk i øjnene," sagde hun.

