Se billederne: Glade vandhunde sprang i ny badesø

Hillerød - 21. juni 2020

- Det er så fantastisk. Det har jeg ventet på lige siden, jeg flyttede til byen for 15 år siden.

Sådan lød det fra kanten af Hillerøds nye badesø, Teglgårdssøen, inden en kvinde lørdag gik i vandet for første gang fra den nyanlagte strandkant. Tue Tortzen (EL), der har ønsket badesøen i otte år, hoppede i søen fra den nye 15 meter lange badebro.

- Det er dejligt, råbte han op fra vandet, og byrådspolitikeren var ikke meget for at komme op igen.

På grund af corona holdt Hillerød Kommune ikke en officiel indvielse af den nye sø, men alligevel trodsede flere badeglade småregnen og hoppede i vandet.

Inden søen er blevet åbnet for badning, har Hillerød Kommune renset søens overflade for åkander, trukket vod i søen efter cykler og flasker, ryddet enkelte træer, og så er der også blevet fjernet fisk fra søen. For at sikre en god badevandskvalitet er fiskebestanden i søen blevet biomanipuleret. Det betyder, at man har fjernet fredfisk som karpe, brasen og skalle for i sidste ende at begrænse fremkomsten af alger. Og det har mødt kritik fra lokale lystfiskere, som særligt er interesseret i søens karpebestand. Tue Tortzen tager dog ikke kritikken tungt.

- Jeg er sikker på, der er plads til os alle sammen, og de kan jo stadig stå på den anden side og fiske, siger han.

Han mener derimod, at Hillerød Kommune har gjort en særdeles god investering ved at have brugt de omkring 200.000 kroner på at omdanne søen til badesø.

- Jeg tror aldrig, vi har fået så meget for pengene. Tænk på, at du kommer hjem fra arbejde, har to børn, der plager om at komme i vandet, og klokken er 17. Så kører du altså ikke til Tisvilde. Men du kan godt lige smutte op i Teglgårdssøen og få en dukkert stadig nå hjem og lave aftensmad. Det er en kæmpe gevinst for byen, siger Tue Tortzen, der ikke frygter for store slagsmål, hvis det bliver nødvendigt for kommunen at poste flere penge i søen til vedligehold.

- Hvis der skal bruges 100.000 på et tidspunkt, så er jeg sikker på, vi sagtens kan finde de penge, når først søen her er blevet populær.

Allerede på førstedagen lørdag steg badesøen i graderne hos de familier, der tog sig en dukkert.

- Det er virkelig lækkert. Faktisk meget bedre, end jeg havde regnet med, lød det fra en badegæst, mens Tue Tortzen kunne forklare de badende, hvorfor vandet ikke er helt klart.

- Søen bliver gennemstrømmet af vand fra skoven øst for Københavnsvej, så derfor tager vandet lidt farve af skovbunden. Men vandet er rent, lovede han.

Og står det til Tue Tortzen, er næste projekt at gøre Slotssøen til badesø. Det kræver dog noget mere end indsatsen ved Teglgårdssøen.

- Det vil koste millioner at rense Slotssøen, fordi man skal fjerne slam fra bunden, men jeg har været i kontakt med en ekspert på området, som mener, det kan lade sig gøre. Der er i mange år blevet udledt spildevand i Slotssøen, men nu hvor der planlægges separatkloakeringsprojekter i midtbyen, der vil lede mere regnvand ud i søen og skabe mere gennemstrømning, har vi en god chance. Mit mål er i hvert fald, at Slotssøen bliver til en badesø i min levetid, så der er vel omkring 20 år endnu at nå det i, siger Tue Tortzen.

Ved Teglgårdssøen foregår badning på eget ansvar, og der er ingen livreddere til stede. Derfor ærgrede det også Tue Tortzen at konstatere, at der allerede var nogle, der havde leget med noget af det redningsudstyr, som er sat op ved søen.

- Det skal folk lade være med. Det er vigtigt, vi tager hensyn til hinanden og bidrager til at gøre det til et godt sted, siger han.

Hillerød Kommune planlægger en daglig affaldsrunde ved søen, men ellers er det de badende selv, der skal gøre området til et godt sted at være.

- Vi skal jo alle sammen kunne være her. Jeg kunne godt forestille mig, at fredag bliver gymnasieelevernes dag i søen, og det skal de også have lov til. Så længe vi alle kan få glæde af det, for det er virkelig unikt med et badested her midt i byen, siger Tue Tortzen.