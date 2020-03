Se billederne: Genbrugsplads genåbnet i ny virkelighed

På Solrødgård var flere biler i kø allerede fra morgenstunden - op til 15, når der var flest. Som ny regel og for sikkerhedens skyld, må der nemlig nu kun være maksimalt 10 biler på pladsen samtidig. Personalet på genbrugspladsen sørger derfor for, at bilerne bliver lukket ind, så der ikke er for mange ad gangen. Meldingen fra Solrødgård og Hillerød Forsyning er dog, at åbningsdagen er forløbet stille og roligt, selvom flere har været ivrige for at komme af med affaldet. Nordsjællands Politi har også sendt patruljer ud for at rundere på genbrugspladserne for at sikre, at der bliver holdt god afstand og taget hensyn til hinanden.