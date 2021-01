Tiden under corona har i den grad fået folk ud i naturen. Her er nogle af Hillerøds - måske - skjulte steder.

Se billederne: Gåture i skjulte dele af Hillerød midt i en covid-tid

I slutningen af det forgangne år kunne man læse på flere større netaviser, at gåture i løbet af coronaens hærgen havde gennemgået en revolution. I en tid, hvor vi ikke må eller kan være sammen indendørs pga. stigende smittetal og forlængede lock downs, er gåture blevet et hit. Men hvor skal man gå hen, når man går ud? Her får du nogle forslag til alternative ruter.

Gåture er ikke bare gåture.

Gåture er vandring. Gåture er mudder. Gåture er refleksion. Gåture er dyberegående samtaler. Vandrestøvler eller gummistøvler, musik eller radio i ørerne, sammen med andre eller alene. Utroligt mange elementer er med til at nuancere vores gåture. Men selve ruten og vejrliget kan også supplere den oplevelse, som en gåtur faktisk kan være. Og her gælder det om i alsidighedens navn at finde de skjulte skatte; de steder og det vejrlig, som giver gåturen et særligt tvist.

