Se billederne: Første spadestik til ny børnehave

Børneboom

Hillerød Kommune oplever lidt af et børneboom - særligt i Hillerød by - og har derfor svært ved at finde plads til de mange børn i institutionerne. Samtidig er byggeriet af et spritnyt dagtilbud på grunden lige ved siden af den nye pavillonbørnehave blevet forsinket, blandt andet på grund af en entreprenørs konkurs.