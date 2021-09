Se billederne: Flere tusind mennesker besøgte genåbnet loppemarked

"Det virkede ikke til, at folk var bange for at komme ud her efter coronakrisen - vi havde også sørget for, at der var lidt ekstra plads at bevæge sig rundt på, så folk kunne føle sig ekstra trygge. Så der var en rigtig god stemning - det er dejligt. Vi er også rigtig glade for at få lov til at afholde loppemarkedet igen efter sidste års aflysning".