Se billederne: Der snakkes, spises og savnes på en solskinssøndag i Slotshaven

Coronavirussen er langt fra en kærkommen gæst, men det var nærværet, roen og solen, hos de, der var forbi Café Havehuset for at hente forsyninger til gåturen søndag formiddag.

Hillerød - 03. maj 2020

Solens stråler kæmper sig møjsommeligt gennem lindetræernes lysegrønne blade og ender som glitter i den grønblå sø i Frederiksborg Slotshave søndag formiddag. Her er der grønt, så langt øjet rækker, og det oplevelseshungrende folk bevæger sig smilende og forsigtigt rundt.

På græsset får bedsteforældre på behørig afstand et lille glimt af deres børnebørn, der løber i cirkler og klatrer i træer. Vennegrupper mødes i et luftkram og står i store rundkredse, og enkelte familier tager sig et tiltrængt hvil på græsset.

Café Havehuset har netop åbnet for dagens bestillinger ud af huset, og indehaver Mette Schou Hansen hilser på forbipasserende mens hun slår caféens parasoler op. Når solen er der, er bestillingerne der også. Og i dag er ingen undtagelse.

Savn og ro På den lille halvø over for Café Havehuset sidder Maria Nymand, der sammen med sine to børn Anna og Louis, spiser frokost fra caféen.

Familien bor i Gadevang og har det sidste stykke tid tilbragt meget tid i skoven. Men i dag er de vilde træer skiftet ud med sirligt beskårede buksbomhække og skulpturer af antikkens gudinder.

Den ottende weekend, siden Danmark lukkede ned, når så småt en ende, og det kræver efterhånden lidt kreativitet at få tiden til at gå, fortæller Maria Nymand.

- I går var det virkelig et møgvejr, men så fandt vi nogle spil frem og hyggede os. Men jeg føler mig utrolig heldig, at vi stadig har mulighed for at være ude og nyde naturen, siger hun og fortæller, at krisetiden også har haft mange fordele.

- Vi har fået en helt andet ro og nærvær i vores familie.

På en bænk i solen sidder Sissan og Henrik Nørrelund med en sandwich i hånden og med øjnene rettet mod den samme mobilskærm.

- Vi taler med vores børn, siger Henrik Nørrelund og viser en lang besked på telefonen.

- Det er jo sådan det foregår i disse isolationstider, siger parret, der dog har set lidt til deres børn. Men deres forældre har de ikke set i flere måneder.

- De er jo nødt til at blive hjemme, så dem kan vi ikke se. Det er svært, men det er jo sådan, det er lige nu, siger Henrik Nørrelund.

Parret arbejder begge hjemmefra, og derfor er lidt tid i det fri tiltrængt.

- Det hele flyder lidt sammen, så vi sørger for at gå en masse ture. Vi nyder det, men vores hund gider snart ikke mere. Den har aldrig været så meget ude at gå, som den har de sidste par måneder. Så den har fået lov til at blive hjemme i dag, siger Sissan Nørrelund grinende.

Stor opbakning Solen går igen på de solgule klinker i det lille køkken i Café Havehuset, hvor indehaver Mette Schou Hansen netop har sat sig ned for en kort stund.

- Vi trænger vist alle sammen til at komme ud. Vi åbnede i forrige uge, og der har bare været mennesker fra dag ét. Der har virkelig været stor opbakning. Jeg tror godt, at folk er klar over, at lokummet brænder i restaurationsbranchen lige nu, siger Mette Schou Hansen, der med bekymring for sin virksomheds overlevelse sendte sine medarbejdere hjem med løn i midten af marts.

- Jeg blev både ked af det, frustreret og vred, da det hele lukkede ned. I en sådan situation er vi små virksomheder meget sårbare. Det handler jo hele tiden om at have noget i pipelinen, og pludselig så jeg konfirmationer og bryllupsselskaber blive aflyst en efter en, siger hun og fortsætter.

- Jeg har været rigtig bekymret for min egen virksomhed, men også helt generelt. Men det hjælper at være tilbage og skænke noget kaffe. Den hverdag vi kender, skal nok vende tilbage. Det håber jeg og tror på, siger Mette Schou Hansen, inden hun igen er på benene for at servicere havens gæster, der har stillet sig i kø med flere meters afstand udenfor.

- Tak for mad! Det smagte fantastisk, råber en af kunderne fra døråbningen, inden hun drager videre ned ad Rendelæggerbakken.