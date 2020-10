Se billederne: Den Lille Færge er kørt i vinterhi

En flok skippere mødtes mandag morgen klokken 7 på Torvet for at hjælpe vognmanden med at få færgen sikkert op på ladet af lastbilen. Og alt gik heldigvis efter planen. Færgen blev forsigtigt løftet op af vandet og nænsomt sat på ladet uden at få en eneste skramme.

Nu står færgen, der er blevet lidt af et vartegn for Hillerød, lunt og trygt i sit vinterhi på den gamle materielgård på Rønnevangsalle, hvor skipperne kan gå og nusse om den, så den kan være fit for fight til en ny sæson næste år.