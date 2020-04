Se billedserie Dagens første koncert i Hillerød fandt sted på Plejecenter Skovhuset, hvor blandt andre en harmonikaspiller, en styltemand og tidligere præst i Grønnevang Sogn, Thyge Enevoldsen, deltog i festlighederne. Foto: Allan Nørregaard

Se billederne: Coronakoncerter spredte lys på en gråvejrsdag

Hillerød - 27. april 2020 kl. 16:01 Af Johanne Wainø Topsøe-Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag morgen var der gang i gaden, da musiker Jens Jepsen gæstede Plejecenter Skovhuset med guitar og mikrofon i plejecentrets gård. Repetoiret bød på danske klassikere og velkendte melodier fra Højskolesangbogen, og beboerne lyttede med og vinkede fra altanerne, bag ruderne og i plejehjemmets gård.

Senere på dagen slog Jens Jepsen også vejen forbi Sophienborg Plejecenter, hvor flere af hjemmets beboere trodsede regnen og overværede koncerten under en paraply i det fri. Blandt tilskuerne var blandt andre borgmester Kirsten Jensen (S) og Kultur- og Kirkeminister Joy Mogensen (S), der var mødt op for at samle inspiration til, hvordan kulturlivet kan leve videre under coronakrisen.

Se billederne fra koncerterne i galleriet ovenfor.

En del af noget større Gårdkoncerten er bestemt ikke den eneste af slagsen. Faktisk har Jens Jepsen sunget fra plejehjemsgårdene siden Danmark blev lukket ned for at begrænse smittet af coronavirus.

Jens Jepsen fik idéen til at spille gårdkoncerter på plejehjem, da han grundet myndighedernes retningslinjer var nødsaget til at rykke en planlagt koncert på et plejehjem i Helsingør ud under åben himmel.

Siden har et hav af koncerter fulgt efter, og musikeren, der i forrige måned fratrådte stillingen som leder af Klaverfabrikken, har allieret sig med tre andre professionelle musikere, der ligeledes turnerer rundt på sjællandske plejehjem i øjeblikket.

Projektet har modtaget 187.500 kroner fra Tryg Fondens akutpulje, der netop støtter kulturelle initiativer under coronakrisen. Støtten der har finansieret 75 gårdkoncerter fordelt over fem kommuner, som afvikles over tre uger. Musikerne har derfor hver især spillet mellem fem og ti koncerter ugentligt, og forventer at arrangere endnu flere koncerter i den kommende tid.

Vi tager dig med til koncerten i morgendagens udgave af Frederiksborg Amts Avis og her på SN.dk i aften.