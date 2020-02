Se billedserie Torsdag eftermiddag havde Kathrine Zøllner og Jan Mølgård inviteret deres nærmeste til bryllup på Frederiksborg Slot. De havde nemlig valgt at gøre brug af Hillerød Provstis tilbud om at blive gift på en dag, der er til at huske - den 20.02.2020. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Brudepar smedet sammen på helt særlig dato Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Brudepar smedet sammen på helt særlig dato

Hillerød Provsti tilbød i januar, at gifteklare par kunne lade sig vie på en dato, der kan huskes. Nemlig den 20.02.2020. Derfor stod Katrine Zøllner og Jan Mølgård ved alteret i Frederiksborg Slotskirke torsdag eftermiddag.

Hillerød - 20. februar 2020 kl. 19:47 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På trods af det grå og regnfulde vejr, der truede uden for Frederiksborg Slotskirkes blyindfattede ruder, var kirkerummet fyldt med forventningens glæde.

Ved alteret stod brudgom Jan Mølgård og vippede nervøst på sine lædersko, så lyden fra hælene, der ramte stengulvet, rungede ud i det store guldbelagte rum.

Mellem stolerækkerne, hvor omtrent fyrre gæster sad klar til at se bruden ankomme, løb femårige Carl-Emil rundt med et stort smil på læberne, for det var ikke en hvilken som helst torsdag eftermiddag. Det var den dag, hans forældre skulle giftes. De havde nemlig takket ja til Hillerød Provstis tilbud om at blive gift på en dato, der kan huskes. Den 20.02.2020.

Hillerød Provsti har mange erfaringer med, at brudepar foretrækker en sjov dato, som er let at huske, når bryllupsdatoen skal findes. Derfor besluttede de i januar at åbne dørene for gifteklare par, der ønskede at blive gift på den særlige dato.

32-årige Kathrine Zøllner og 35-årige Jan Mølgård læste om Hillerød Provstis initiativ på Facebook og besluttede sig for at gøre alvor af deres 10 år lange forlovelse.

- Vi havde ti års forlovelsesdag nytårsaften, så vi har gået med tankerne om at blive gift i mange år, men vi har ikke lige kunne finde formatet. Men nytårsaften kiggede vi hinanden dybt i øjnene og besluttede, at 2020 skulle blive det år, hvor vi blev gift. En dag læste jeg om det her initiativ på Facebook, og så gav det på en måde sig selv. Jeg synes, at det er ret fint med en dato, der kan huskes, fortalte Kathrine Zøllner dagen før den store dag.

Kærester på dag to Kathrine Zøllner er opvokset i Hillerød, men parret mødte hinanden for 11 år siden, da de begge boede på et kollegium i Lyngby.

- Vi var flyttet ind på det samme kollegium og rendte ind i hinanden til en fest, og dagen efter var vi kærester. Det gik virkelig hurtigt, fordi vi boede det samme sted. Og et år efter blev vi forlovet. Vi var unge, men vi vidste bare, at det skulle være os, og det var forlovelsen en bekræftelse på, sagde hun.

For fem år siden flyttede de til Hillerød, hvor de fik deres to børn Carl-Emil og Sally, der i dag er henholdsvis fem år og et år gamle. Ifølge den nygifte brud er parrets sammenhold grunden til at de står her i dag.

- Vi har de samme ambitioner i livet, og så er vi gode til at give hinanden plads til at udvikle os. Men det er hårdt at have to små børn, og vi har brug for at kigge hinanden i øjnene og sige: »Vi gør det her sammen«. Det betyder meget for mig, at vi ikke bare er i nyforelskelsens rus, men at vi er der for det lange seje træk, sagde Kathrine Zøllner.

Nye datoer i det nye år Kathrine Zøllner glæder sig over, at initiativet gav parret skubbet til at blive gift.

- Jeg synes det er så fedt et koncept. Det kan godt være en stor mundfuld at blive forlovet og planlægge dagen. Det skubbede til os, så jeg tror også, at det kunne skubbe til andre, sagde hun.

I alt fem par havde torsdag eftermiddag indfundet sig ved alteret i fem af Hillerøds kirker. Snart skal kirkerne evaluere dagen og beslutte, om de vil gentage succesen.

- Vi er da allerede et par stykker, der har talt om, hvilke dage der kunne være oplagte næste år. Det kunne jo også være en dag som Valentines Day, men der er vi slet ikke kommet til endnu. Vi må se, om vi gør det igen, men jeg synes at det er fint, hvis der er fem par, der er blevet inspireret på grund af denne her dag, siger provst og sognepræst i Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen.

Kender kirken På trods af at det har taget Kathrine Zøllner og Jan Mølgård en årrække at finde vej til kirkegulvet, vidnede gæsternes samtaleemner torsdag eftermiddag om, at planlægningen var gået hurtigt.

- Jeg fik det først at vide i går, sagde en af gæsterne, da han fandt sig til rette på en af kirkens stole.

Få minutter efter befandt parret sig ved alteret foran præst Jørgen Christensen.

Netop parrets mangeårige venskab var også, hvad Jørgen Christensen lagde vægt på i sin tale.

Og på trods af at selve brylluppet er blevet til ved tilfældigheder, er placeringen bestemt ikke tilfældig. Kathrine Zøllner er kommet i kirken, siden hun var barn, og parrets to børn blev døbt af Jørgen Christensen. Derfor var parret ikke i tvivl om, hvor brylluppet skulle stå.

I invitationen til de nærmeste venner og familiemedlemmer lød det, at der var tale om et stille og roligt bryllup. Derfor undrede det også de inviterede, at brylluppet skulle foregå på et slot.

- Jeg kan ret godt lide tanken om, at det godt kan være nede på jorden men foregå i en slotskirke. Jeg synes, at det er fedt, at det ikke behøver at være en 200.000 kroners bryllup for at blive holdt på Frederiksborg Slot. Det er jo ikke det, som det skal handle om, sagde Kathrine Zøllner Olsen.

Og da Jørgen Christensen nåede til det store spørgsmål, var det tydeligt, at parret havde glædet sig til at besvare netop det. Et utvetydigt og rungende »Ja« lød fra Kathrine Zøllner og Jan Mølgård, der nu kan fejre deres bryllupsdage på en dato, de sent vil glemme.