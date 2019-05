Se billederne: Børn imponerede med portrætter

- Der har været endnu flere bidrag at bedømme denne gang, end første gang vi gennemførte Portræt NU! - for børn for to år siden, så det har været et stort og udfordrende arbejde. Men det er en fornøjelse at se kreativiteten folde sig ud. Formålet med konkurrencen er at styrke portrætgenren på skoler og billedskoler, og de mange bidrag af høj kvalitet lover godt for fremtiden for portrættet, fortalte Mette Skougaard.