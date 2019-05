Elever fra 9. klasse på Sophienborgskolen er her i færd med at male blå fisk ved en kloakrist. De blå fisk skal minde om, at der er separatkloakeret i området, og at vand, der løber i riste som denne, bliver ledt direkte ud i naturen og ikke kommer forbi rensningsanlægget først. Foto: Allan Nørregaard

Se billederne: Blå kloak-fisk skal beskytte miljøet

- Det er for at gøre opmærksom på, at kloakkerne her i området er separatkloakeret. Det betyder, at vandet herfra bliver ført direkte ud i naturen, og altså ikke kommer forbi rensningsanlægget først, som mange tror.

- Vi gør selvfølgelig lidt kommunens arbejde ved at gøre det her, men vi får virkelig noget reel læring ud af det. Eleverne kommer ud i den virkelige verden, og de ser, at de har nogle handlemuligheder i forhold til miljøet, forklarer Jens Handest om projektet, som sker i samarbejde mellem Sophienborgskolen og Hillerød Kommune.

- Det handler jo om, at hvis man skal vaske sin bil, så skal man tænke over, at man ikke skal gøre det her, hvor al sæbevandet løber direkte ned i kloakken og ud i vores vandløb og søer. På denne her måde kan vi være med til at gøre opmærksom på det og få folk til at overveje og køre hen til en vaskeplads i stedet for at gøre det på villavejen.