Se billederne: Bil i høj fart bragede ind i Anders' kolonihave

Beboerne i kolonihaverne på Tirsdagsvænget har længe oplevet, at bilisterne har alt for meget fart på - og mandag vågnede en beboer ved, at en bil var fræset flere meter ind i hans have gennem hækken

Hillerød - 28. oktober 2020 kl. 13:08 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Det kunne være gået helt galt, da en sølvgrå BMW mandag ved middagstid fræsede ind i en kolonihave på Tirsdagsvænget i Hillerød.

Inde i kolonihavehuset lå beboer Anders Høyland-Poulsen og sov:

"Jeg hørte et højt brag. Det lød meget voldsomt, og da jeg kom ud, stod der så en bil og nogle mennesker inde i haven. Så jeg tænkte 'hold da op'," fortæller han.

Også naboen Theis Jakobsen hørte braget fra sit hus:

"Det lød virkelig voldsomt. Og jeg hørte forinden, at der var nogle biler, der accelererede voldsomt. Jeg tror, de har kørt mellem 80 og 100 kilometer i timen, og så har føreren af bilen mistet kontrollen over den efter svinget," siger han.

Nordsjællands Politi bekræfter, at de klokken 13.24 fik en anmeldelse om, at en bil var kørt ind i en hæk på Tirsdagsvænget, og at det var skete mellem klokken 12.20-12.35. Anmelderen oplyste, at bilisten højst sandsynligt havde kørt for stærkt. Derudover har politiet ingen oplysninger om sagen.

Væltede tyk hæk BMW'en var kørt flere meter ind i haven og havde væltet en tyk hæk undervejs. Hækken havde tydeligvis bremset bilen for at fortsætte gennem haven og ind i næste kolonihave.

"Det kunne være gået helt galt. Hvis hækken ikke havde været så tyk, så kunne bilen være fortsat ind i næste kolonihavehus. Hvis det var sket henne i min have, hvor hækken ikke er så tyk, så havde bilen ramt mit hus," siger Theis Jakobsen.

"Han kunne også have ramt et træ eller en lygtepæl, og så var det gået helt galt," siger Anders Høyland-Poulsen, som fortæller, at føreren af bilen tilsyneladende ikke var kommet noget til.

"Vil gå galt" Beboerne oplever, at der generelt er et stort problem med, at bilisterne kører alt for stærkt på vejen, hvor de må køre 50 kilometer i timen - dog kun 40 kilometer i timen i svinget.

"Jeg har kun boet her i halvanden måned, men jeg har allerede tænkt flere gange, at det vil gå galt før eller siden. Og nu skete det altså. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man ikke lukker denne vej helt. Der er ingen grund til, at man kan køre igennem," siger Theis Jakobsen.

Værre efter sving Også bestyrelsen mener, farten er stort problem på Tirsdagsvænget på strækningen, der ligger lige ved handelsskolen og handelsgymnasiet.

"Der bliver kørt alt for stærkt her, og det har bilisterne altid gjort. Men efter vejen har fået et sving (da byggeriet af Frederiksbro gik i gang, red.), er det blevet meget værre. Det er farligt, og jeg hørte også bilerne i dag (mandag, red.), og det lød som et kapløb," siger Aniki Sørensen, som er med i bestyrelsen.

Der er også børn, der leger i haveforeningen, peger beboerne på.

Kontakter kommunen Beboerne og bestyrelsen var allerede i gang med at tage problemet op med kommunen.

"Jeg kan tit høre, at der nogle, der kører for hurtigt her, og der bliver nødt til at blive gjort noget. Om ikke andet kan politiet sætte nogle fartfælder op. Jeg er sikker på, de hurtigt kan tjene mange penge på det," siger Anders Høyland-Poulsen.

"Vi skal have oplyst kommunen om det her, og nu har vi da den her episode som dokumentation af, at det her er rigtig farligt," siger Aniki Sørensen.

