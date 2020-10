Se billedserie P-hus - Østergade.140512 Foto: Allan Nørregaard

Se billederne: Adr! - Det flyder med skrald og brugte bleer i kommunalt parkeringshus

Hillerød - 23. oktober 2020 kl. 17:30 Af Trine Lønsbro Nielsen Kontakt redaktionen

Brugte bleer er smidt i trappetårnet sammen med mundbind, is-bægere og øldåser. På betongulvet flyver kvitteringer og andet papir rundt sammen med cigaretskodder, sølvpapir og plastikposer. I et hjørne ligger hvad, der ligner en rådden bananskrald, og op ad flere vægge er der smurt noget, der kunne være afføring. Det er en ulækker fornøjelse at parkere i parkeringshuset på Østergade ved Irma i Hillerød.

Før i tiden var det Hillerød Kommune, der ejede det noget nedslidte p-huset. Et rådgivningsfirma vurderede dengang, at bygningen var så medtaget, at det ville koste omkring 30 millioner kroner at renovere. Hillerød Kommune valgte derfor for knap et år siden at sælge det, og her var køberen Domea Hillerød, der havde store planer for bygningen.





Boliger på toppen Udover at renovere det nedslidte parkeringshus vil Domea opføre 41 familieboliger og 23 ungdomsboliger i form af lejligheder oven på parkeringshuset.

Betingelsen for købet er således, at en kommende lokalplan for området med den nye bebyggelse bliver vedtaget. I dag er lokalplanen stadig i gang med at blive udarbejdet, så hvem har ansvaret for driften af p-huset, mens den proces står på? Hvem har ansvaret for, at der er rent og pænt i byens parkeringshus, der tager imod hundredvis af bilister om ugen? Svaret er Hillerød Kommune, forklarer chef for By og Miljø, Rie Lind.

"Det er formelt set stadig Hillerød Kommune, der har parkeringshuset, og derfor er det også os, der står for rengøringen af det. Vi holder tilsyn med det og har et rengøringsfirma til at gøre rent i det," fortæller hun og understreger, at det er beklageligt, at der ligger så meget affald og flyder i parkeringshuset.

Normalt føres der tilsyn Rie Lind er dog glad for, at avisen har bragt informationen videre til kommunen.

"Vi er da glade for, at vi nu bliver gjort opmærksom på problemet. Normalt har vi nogen til at føre tilsyn med det, men det ser ud til, at det ikke er blevet gjort i et stykke tid. Ofte plejer vi at få tip om affald og lignende gennem vores app Hillerød BorgerTip," siger hun og tilføjer, at kommunen straks vil tage hånd om sagen og få gjort rent.

"Det lyder ulækkert" At det flyder med affald i parkeringshuset kommer bag på næstformand i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Mie Laust (S). Hun er selv bruger af parkeringshuset, men oftest kun den øverste etage, og der har hun ikke lagt mærke til, at der skulle ligge affald og flyde.

"Det lyder ret ulækkert, og jeg er glad for, at forvaltningen nu tager hånd om problemet. Jeg vil opfordre borgere, der ser affald ligge og flyde på kommunens arealer til at anmelde det i via BorgerTip," fortæller hun og gør opmærksom på, at kommunen kun kan gøre noget ved problemet, hvis de bliver gjort opmærksom på, at det findes.

