Se billedserie 2020 sluttede håbefuldt, da Nordsjællands Hospital fik de første vaccineleverancer. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Året der gik i Hillerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Året der gik i Hillerød

Hillerød - 31. december 2020 kl. 05:35 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

Året begyndte med en fest, da Nordsjællands nye arena i hjertet af Hillerød, Royal Stage, blev indviet, og direktør Carsten Larsen bød begejstret gæster velkommen på den røde løber, inden åbningsshowet, der bød på både musik, teater og sport, kunne løbe af stablen.

Knapt 14 dage senere stod det nye spillested sin hidtil største prøve, da 3400 publikummer kunne underholde sig med Rasmus Seebach, Rasmus Bjerg og Burhan G. 100 arbejdsomme mennesker sørgede for, at aftenen gik som smurt - lige bortset fra til sidst, hvor teknikken svigtede, og hvor et parkeringskaos ventede publikum.

Og blot 66 dage efter åbningen måtte Royal Stage så lukke dørene igen. Corona havde ramt Danmark og Hillerød. Skoler og daginstitutioner lukkede, mange måtte gøre forholdene på hjemmekontoret mere permanente, plejecentrene lukkede for besøg, og også butikker og restauranter måtte flere gange i løbet af året lukke for kunder og gæster.

Hillerød Kommune fik også travlt med at leve op til restriktionerne, og blandt andet kom mange håndværkere på overarbejde, da der blev sat ekstra håndvaske op, så børn og voksne kunne holde en god håndhygiejne. Og det politiske arbejde skulle også fortsætte.

Det satte politikernes digitale evner på prøve. Borgmester Kirsten Jensen (S) har nemlig flere gange i løbet af året været mutters alene i byrådssalen og kun haft selskab af sine byrådskollegaer gennem skærmen. I marts gik byrådet viralt, da Hanne Kirkegaard (V) glemte at slukke for sin mikrofon og fik transmitteret et udsagn, hun ellers havde til hensigt at holde privat, ud til alle byrådskollegaer og lytterne til byrådsmødet:

»Aargh Mette Thiesen, du er simpelthen en led kælling, er du,« lød det om Mette Thiesen (NB), som hurtigt beskrev hændelsen på Facebook, mens Hanne Kirkegaard gav en offentlig undskyldning.

Helt mutters alene var Kirsten Jensen ikke, da der blev indgået en budgetaftale i september. Men borgmesteren var ikke flankeret af nær så mange samarbejdspartnere som året før. Med det smallest mulige flertal - 14 ud af 27 - indgik Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten nemlig en budgetaftale, der indeholdt en skattestigning på 0,25 procent. Det kunne de blå partier ikke æde, hvorfor både Venstre, Konservative, DF og Nye Borgerlige holdt sig ude af forliget.

Selvom corona unægtelig har været den helt store historie, kan man heller ikke sige 2020 i Hillerød, uden også at sige Hillerød Forsyning. For det omblæste forsyningsselskab har i høj grad også trukket overskrifter gennem året. Det hele begyndte med Gadevang-borgeren Rasmus Visbys gravearbejde, der afslørede topledelsens lønninger og firmabilaftaler.

Det vakte forargelse hos mange, og bestyrelsen i forsyningen, med Klaus Markussen (V) i spidsen, forsøgte at mane til besindighed og love mere åbenhed og transparens hos forsyningen. Desuden slankede bestyrelsen den øverste ledelse og sløjfede firmabilaftalerne, men i et opsigtsvækkende interview i Frederiksborg Amts Avis rettede den socialdemokratiske byrådsgruppe en skarp kritik af ledelsen i Hillerød Forsyning og udtrykte tvivl om ledelsens evner til at klare nye udfordringer. Det fik Klaus Markussen, der gennem hele forløbet havde tonet rent flag og bakket op om ledelsen, til at indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde. Og i slutningen af november - oven på et flere timer langt bestyrelsesmøde - lød konklusionen: Administrerende direktør Søren Støvring var fyret. Omvendt ville Konservative have byrådets opbakning til at afsætte bestyrelsen i Hillerød Forsyning. Det lykkedes imidlertid ikke.

I det nye år skal Hillerød Forsyning have en ny øverste chef, ligesom den nye ejerstrategi, som før jul blev vedtaget af byrådet og sætter særdeles skarpe rammer for Hillerød Forsyning, skal komme til sin ret. Derudover byder det nye år naturligvis på kommunalvalg i november - og formentlig også lidt flere artikler om corona. Det vil Frederiksborg Amts Avis - som de øvrige historier i Hillerød - følge tæt. Rigtig godt nytår.