Se billedserie 78-årige Birgitte Kolster fik den første vaccine mod Covid-19 på Lions Park plejehjem i Hillerød. Hun har læst meget om vaccinen.

Se billederne: 78-årige Birgitte fik første skud af vaccinen

Hillerød - 06. januar 2021 kl. 22:10 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

78-årige Birgitte Kolster har onsdag eftermiddag trillet sin elektriske kørestol ind i lokalet med klaver og »Den Danske Koralbog« fra 1954. Rummet er omdannet til vaccinerum.

- Er det stikket, jeg venter på?, spørger Birgitte Kolster henvendt mod Signe Tronier, der er leder af plejehjemmet Lions Park i Hillerød.

- Ja, det er det, svarer Signe Tronier.

Bag Birgitte Kolsters kørestol i et tilstødende køkken sidder farmakonom Linda Remsted fra Region Hovedstadens Apotek og vender forsigtigt glas med vaccine mod Covid-19, så væskerne blandes, inden hendes to kolleger kan trække vaccine op i kanyler.

Birgitte Kolster plejer at være flittig bruger af plejehjemmets aktiviteter, men de har været lukket ned på grund af smitterisiko. Hun synes, personalet har gjort meget for, at beboerne skal have det godt.

- Der har været folk og synge og optræde på plænen, fortæller hun.

Alligevel betyder en vaccination mod Covid-19 af de fleste beboere på plejehjemmet - enkelte takkede nej - at livet kan blive mere normalt, og der kan komme flere aktiviteter.

Alle plejehjemsbeboere på kommunens seks plejehjem samt midlertidige døgnpladser i Sundhedscentret blev vaccineret samtidig med Birgitte Kolster og 23 andre beboere og 12 personaler på Lions Park. I alt cirka 400 beboere fik tilbudt vaccinen i hele kommunen.

- Så kommer der et stik Så er vaccinen blandet og klar i en kanyle, og læge Alexander von Wallfeld tager forsigtigt imod den og går hen til Birgitte Kolster.

- Så frøken, så skal vi til det, siger han.

- Kør ind i pitten, siger én af personalerne begejstret til Birgitte Kolster.

Birgitte kører sin kørestol hen mod ét af de tre områder til vaccination, der er lavet med afskærmning imellem.

Alexander von Wallfeld afspritter hendes skulder.

- Så kommer der et stik, siger Alexander von Wallfeld.

- Det var det.

Alle i lokalet klapper.

- Jeg kunne ikke mærke det, siger Birgitte Kolster på vej ned i en stue, hvor hun skal observeres i tyve minutters tid.

Lægen skynder sig frem En times tid tidligere cykler Alexander von Wallfeld på sin grå MBK gennem sneen på Rørdamsvej. Han er på vej fra arbejdet som praktiserende læge hos Lægerne Frederiksværksgade til Lions Park for at vaccinere sammen med sine kolleger Charlotte Husfeldt og Dorthe Hanghøj.

Foran plejehjemmet stiller han cyklen og går indenfor.

Rumyati Vestergaard ankommer. Hun er SOSU-hjælper på Lions Park og skal have vaccine.

- Vi er meget glade for den her vaccination, siger hun.

Vaccinen ankommer Så kommer en varevogn. Anas hedder føreren, der synes, det er nok at nævne hans fornavn. Anas beder om et strømstik til vognens køleskab, hvor vaccinen ligger ved 5-8 grader i flamingokasser. På den måde kan vaccinen holde sig hele dagen. Samme dag har han været i Charlottenlund og Høje Taastrup med vacciner.

Først bærer han en førstehjælpskasse ind. Derefter følger kasser med andet udstyr. Lidt efter bærer han en hvid papæske, der ligner en dyr creme fra Helsam, fra varevognen til hovedindgangen og rækker den forsigtigt til farmakonom Linda Remsted fra Region Hovedstadens Apotek. Hun har samme dag været i Vallensbæk og Hellerup og blande vacciner.

- Det er vaccinen. Jeg har to doser ekstra, hvis du mangler, siger Anas.

På gangen uden for klaver-lokalet, der er omdannet til vaccinerum, holder beboere i kø i kørestole eller sidder ved siden af deres rollatorer. Leder Signe Tronier fortæller, at de har fundet en flaske champagne, der er til overs fra nytårsaften, for at fejre vaccinen.

Politiker: En festdag Også på politisk plan bliver dagen set som en festdag.

- Vi har alle sammen lidt mange afsavn i snart et år, men vores ældre på plejehjemmene og deres pårørende er nogen af dem, jeg synes har været allerhårdest ramt. Derfor er jeg simpelthen så glad for, at vi i dag får vaccineret vores plejehjemsbeboere og nu tager det første store skridt mod lysere tider, siger formand for Omsorgs- og Livskraftudvalget, Christina Thorholm (R)

Hverdag normaliseres Leder Signe Tronier hjælper beboerne med at komme ind i vaccinationsrummet.

- For os er det historisk. Det er virkelig væsentligt. Vi har været lukket ned i trekvart år nu med restriktioner. Vi mangler liv i huset og aktiviteter. Vi har et drivhus, hvor man kan modtage besøg, men det er begrænset, hvor mange besøgende, man må have. Vi har haft lukket ned for frivillige, der cykler med beboerne, og det har stor betydning. Vi glæder os til at vi kan få en hverdag for beboerne, der ikke er så styret af restriktionerne.