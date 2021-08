Se billedserie De nye elever skulle både dyste i almenviden og balance. Privatfoto

Se billederne: 540 nye gymnasieelever blev rystet sammen

'Ryste sammen'-arrangement bød blandt andet på balancetur over på Fantasiens Ø

Hillerød - 25. august 2021 kl. 13:40 Kontakt redaktionen

Fredag den 20. august var der traditionen tro teambuilding på Frederiksborg Gymnasium og HF, hvor de nye 1.g og 1.hf-elever på skolen kæmper for at blive nummer ét i den samlede skolekonkurrence med 18 poster undervejs. Frem for alt handler dagen også om, at eleverne skal samarbejde og lære hinanden at kende.

De 540 nye elever i 1.g og 1.hf rundede anden uge på Frederiksborg Gymnasium & HF af med at blive udsat for en række prøvelser til årets teambuilding. Undervejs på de 18 poster blev de både testet på almenviden i quizzer, på hurtighed i løb og på evne til at samarbejde og udarbejde en fælles strategi og forfølge den.

Undervejs skulle de også transportere flest mulige elever over på Fantasiens Ø i Store Dyrehave, vel at mærke uden brug af gangbroen, men derimod ved at kravle over vandet på to udspændte liner. Det gik godt for de fleste, men enkelte mistede balancen undervejs og måtte en tur i vandet.

Heldigvis var vejret med eleverne dagen igennem, og de nye klasser fik rig mulighed for at grine sammen og lære hinanden at kende, fortæller gymnasiet i en pressemeddelelse.

