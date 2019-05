Se billederne: 4000 kvinder gik med i Ladywalk

Det er 19. gang, at arrangementet afholdes i Danmark, og i år havde rekordmange - 55.000 kvinder - tilmeldt sig til at gå på samme tid i 14 byer i Danmark. Ladywalk blev oprindeligt skabt for at få flere kvinder til at opleve glæden ved at komme ud at gå, men senere er Ladywalk blevet en støtteforening, der uddeler penge til organisationer, der støtter sygdomsramte kvinder samt forskning i kvindesygdomme i Danmark. I år er det Hjerteforeningen og Psykiatrifonden, der går glæde af de penge, som deltagerne betaler for at være med.