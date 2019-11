Se billedserie De mange stolerækker var besat til den første generalprøve af Royal Stage. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder og video: 3000 publikummer overværede generalprøve for Royal Stage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder og video: 3000 publikummer overværede generalprøve for Royal Stage

Hillerød - 23. november 2019 kl. 19:36 Af Johanne Wainø Topsøe-Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kunne høres jubel og kampråb på Milnersvej lørdag eftermiddag, da dørene til Royal Stage blev åbnet for publikummer for første gang nogensinde.

Nordsjælland Håndbold og KIF Kolding stod for generalprøven af den nye scene, da de mødtes på den spritnye bane til den nye arenas første sportskamp.

- Velkommen til generalprøven for åbningen af Royal Stage. Det har været en rejse, der startede tilbage i 2012. Tiden har budt på mange overvejelser og nogle bump på vejen. Men nu står vi her. Rigtig hjertelig velkommen, sagde direktør for Royal Stage, Carsten Larsen, der i dagens anledning var trukket i et lysegrønt jakkesæt i samme farve som Nordsjælland Håndbolds spilletrøjer.

Alle pladser var besat Royal Stage har længe kunne melde udsolgt til kampen, og de godt 3000 publikummer banede sig forud for kampen vej igennem den nye arenas store foyer, hvor de havde mulighed for at deltage i amerikansk lotteri og andre konkurrencer.

Mange måtte hive deres telefon frem for at tage billeder af de nye lokaler, og flere måtte forbi de ophængte kort for at finde vej igennem de godt 9000 kvadratmeter, som bygningen består af.

Men over 70 frivillige stod klar til at hjælpe de store menneskemængder på vej. De havde hjulpet med forberedelserne siden lørdag formiddag og under kampen stod de desuden for at servere mad i VIP-loungen, stå vagt og lange drikkevarer over diskene.

En festdag Inden kampen løb Nordsjælland Håndbolds maskot Kong Nord, der spilles af en skuespiller fra Mastodonterne, rundt på scenen i selskab med cheerleadere og indløbsbørn, mens musikken bragede ud af højtalerne og formand for Nordsjælland Håndbold bød velkommen.

- I dag er en festdag. Vi er stolte af, at vi som de allerførste kan spille i Royal Stage. Og opgaven er klar. Bak drengene op, sagde formand for Nordsjælland Håndbold Jørgen Simonsen til det store publikum, der med jubel, råb, foldede vifter og båthorn satte stemningen under hele kampen.

Kampen mod Kolding var blot en af ud af en række forskelligartede generalprøver, der vil finde sted i Royal Stage i den kommende tid for at komme de mange praktiske detaljer og justeringer i forkøbet. Royal Stage indvies officielt den 7. januar.