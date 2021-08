Se billederne: 15 års skolefødselsdag fejret med kæmpekage og dans

"Vi er så heldige at have ansat en lærer, som er tidligere konditor, og som koordinerede opgaven. Eleverne har så bagt den hen over de seneste uger og lagt delene på frost - og så blev den sat sammen og pyntet til lejligheden onsdag. Så det er et kæmpe projekt, som der er blevet arbejdet med i fællesskab," siger Annette Otto.

"Vi er helt høje over, at det igen kan lade sig gøre at samles ovenpå halvandet mærkeligt år - at vi faktisk igen kan skabe noget sammen til gavn og glæde for andre. Vi har aflyst to omgange trivselsdage, hvor vi plejer at arbejde sammen om fælles ting på kryds og tværs, så det er så skønt, at vi igen kan være sammen på kryds og tværs oven på en coronatid med masser af begrænsninger. Det havde vi et kæmpe behov for," siger hun.