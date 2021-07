Se billedserie De unge kom fra både USA og mange forskellige europæiske lande. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Se billederne: 100 unge tennisspillere fra hele verden var samlet i Hillerød

Unge fra hele verden dystede i Hillerød i denne uge

Hillerød - 18. juli 2021 kl. 05:30 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

100 unge tennispillere fra hele verden dystede i denne uge i en international tennisturnering i Hillerød.

Spillerne, som alle var under 18 år gamle, kom fra både USA, Tyskland, Israel, Spanien, Sverige, Letland, Schweiz, Frankrig, Kroatien, Finland og mange andre lande.

For Hillerød Tennisklub har det stor betydning at afholde sådan en stor, international ungdomsturnering, fortæller kasserer Janne Theilgård.

"For de mange frivillige i klubben er det super sjovt at lave. Det samler klubben om en sjov opgave. Det at vi er i samme båd i forhold til at løse nogle større arbejdsopgaver, styrker vores fællesskab ret hurtigt," siger hun.

Møde nye modstandere Samtidig givet stævnet forhåbentlig lidt kroner til klubkassen, men det handler også om at skabe nye muligheder for klubbens egne, unge spillere, siger Janne Theilgård:

"Hillerød har som hjemmebane mulighed for at give nogle wildcards til vores egne spillere, så de får mulighed for at prøve kræfter med spillere fra andre lande. Så de møder nogle nye modstandere i stedet for at spille mod de samme hele tiden. Der kan være ventelister for at komme med på denne slags turneringer, men når vores spillere får optjent nogle point gennem kampe her i Hillerød, kan de også nemmere rejse rundt til andre turneringer. Så vi støtter samtidig vores egne elitespillere, så de ikke behøver rejse til udlandet for at komme i gang med kampene".

Optimal beliggenhed Hillerød skal søge ITF - International Tennis Federation - om lov til at afholde stævnet, og så er klubbens beliggenhed i byen optimal, fortæller Janne Theilgård:

"Vi har alle de faciliteter, der skal til for at afholde turneringen, fordi tenniscentret ligger, som det gør med alle muligheder inden for kort afstand. Vi kan tilbyde overnatning tæt på med både hotel og Royal Stages vandrehjem, vi har mulighed fysioterapi tæt på, og hvis det regner, har vi mulighed for at trække ind i hallen under tag. Så det her er et rigtig godt og oplagt sted at afholde turnering," siger hun.

ITF arrangerer over 650 juniorturneringer om året rundt omkring i 140 lande i verden.

