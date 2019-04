Se billedserie Lizzie Armonto viste, hvad hun er bedst til foran de mange interesserede voksne og børn.Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder og video: Verdens bedste skatere indtog Street-Lab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder og video: Verdens bedste skatere indtog Street-Lab

Hillerød - 16. april 2019 kl. 06:51 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er diplomati på statsmandsniveau i stive jakkesæt på hver sin side af et bord i et ministerium, og så er der diplomati på gadeniveau iført hjelm, sneakers og et skateboard under fødderne.

Mandag var 70-80 børn og unge plus forældre samlet i Street-Lab til gratis påskecamp, og som noget helt særligt havde Street-Lab besøg af verdens bedste kvindelige skater, Lizzie Armanto og verdens syvende bedste mandlige skater, Ben Hatchell, begge fra USA. De ankom sammen med repræsentanter fra den amerikanske ambassade og brugte et par timer sammen med børnene, hvor de viste, hvad de kan, og skatede side og side med dem.

Besøget var en del af en to dags »skateboard diplomacy tour«. Public diplomacy officer Billy O'Connor fra den amerikanske ambassade kender Street-Labs stifter Søren Lerche godt, og derfor var det naturligt at lægge vejen forbi hallerne på Milnersvej.

Han mener, at street sport som rulleskøjter, løbehjul og skateboard kan være med til at nedbryde grænser - både mellem lande og mellem mennesker.

- Det er en chance for at nå alle og bare hænge ud. Det er diplomati i børnehøjde. Diplomati handler i sidste ende om de broer, vi bygger. Det er ligegyldigt om det omhandler de vigtigste emner i verden, eller om det handler om bare at være sammen og have det godt. Det handler om de menneskelige relationer. Jeg tror på at række ud på tværs af grænser og nå de marginaliserede og minioriterterne. Jeg tro på, at der er gemt så mange talenter og gode personer i et fællesskab, og hvis vi kan nå dem, så er det godt for alle. Hvis man bare taler med folk, så har vi mere tilfælles end adskiller os. Det lyder som en plat »bumpersticker« (kofangerklistermærke, red.), men det er sandt. Vi kan lære meget af hinanden, siger Billy O'Connor.

Verdens bedste skater, Lizzie Armanto, var glad for besøget i Street-Lab.

- Jeg kan godt lide at komme til de her events. Vi møder altid ret fantastiske mennesker, og de indtryk som jeg får sammen med børnene gør, at jeg går glad hjem. De er så begejstret for at være her og hænge ud. Det minder mig om, hvor begejstret jeg selv var, da jeg var yngre og brugte hele dagen i skateparks og hang ud med mine venner, siger hun.