Se billeder og video: Gårdsang brød corona-isolation

Hillerød - 02. april 2020 kl. 09:46 Af Maja Vindelev Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev budt på et bredt repertoire, da sognepræst ved Grønnevang Kirke Benjamin Sloth Jensen og hans hustru Lisbeth Sandvik onsdag formiddag sang ude i den friske luft for beboerne på Plejecentret Skovhuset i Hillerød Øst. Der var således sange af både den gamle, danske digter B.S. Ingemann og af det amerikanske popidol Elvis Presley.

En kold vestenvind susede, og også lidt regn faldt der, da præsteparret sammen med en gruppe sangglade hjælpere gik i gang med Ingemann og Weises morgensang »Nu titte til hinanden«. Præsten spillede guitar til, men regnen forhindrede, at man satte et medbragt højtaleranlæg op. En række beboere var i vinterfrakker og godt dækket til med tæpper sammen med personale trukket ud på altanerne, hvorfra der ivrigt blev fulgt med i sangene, sunget lidt med og klappet. Artiklen fortsætter under videoen

Videre gik det med forårssangene »Det dufter lysegrønt af græs«, der er oversat fra svensk af den tidligere Helsingør-biskop Johannes Johansen, og Grundtvigs »Velkommen i den grønne lund«, som Erik Grip satte ny melodi til i 1983 og gjorde den til en landeplage. Sangen på jysk dialekt »Skuld gammel venskab rejn forgo«, der er en skotsk folkemelodi, frit oversat af Jeppe Aakjær, faldt også i tilhørernes smag lige som slutsangen, der var en rigtig popklassiker, nemlig Elvis-nummeret »Love Me Tender«.

Dejlig øjenkontakt Bagefter var det en tilfreds sognepræst, der kunne pakke guitaren sammen og få lidt varme i de noget forfrosne fingre.

- Det var rigtig hyggeligt og dejligt, men også koldt, så til sidst var det lidt svært at sætte fingrene rigtigt på guitaren, siger Benjamin Sloth Jensen og forsætter:

- Jeg tror, at sangen giver plejehjemsbeboerne noget nyt og noget andet. De er jo nogle af dem, der er hårdest ramt, fordi de både er i risikogruppen og også er isoleret, fordi de ikke kan få besøg. Jeg tænker, at det er det, de savner allermest. Jeg håber, at sangen giver dem en oplevelse af, at det sker noget andet. Flere sang med på omkvædet og vinkede. Det var dejligt at have øjenkontakt og få smil, selvom vi jo var på afstand.

Grønnevang Kirke fortsætter med at synge udendørs for beboerne på Plejecentret Skovhuset, indtil situationen bliver normaliseret. Det sker mandag, onsdag og fredag klokken 11-12, og på fredag er det kirkens organist Inger Merete Tuxen, der står for sangen.

Svær tid for kirken Det er ellers ikke helt nemt at være kirke i en tid, hvor der er lukket ned for gudstjenester, og nemmere bliver det ikke, da den forestående påske er en af kirkens rigtig store højtider.

- Det er meget underligt, at vi ikke kan samles i kirken her i påsken, men vi prøver så med forskelligt, og på søndag (palmesøndag, red.) vil jeg livestreame gudstjenesten fra kirken. Der vil også ske lidt forskelligt i påsken, og det kan man læse om på kirkens hjemmeside. Vi må gøre det, så godt vi kan og forsøge at være kirke under de forhold, der nu er. Der er ikke andet for, konstaterer Benjamin Sloth Jensen.