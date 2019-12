Se billeder og video: Børn cyklede for at hjælpe andre børn

Derfor har Sponz MTB siden forsøgt at udvikle på konceptet for at gøre det endnu mere nærværende.

- Vi arbejder hele tiden på at gøre det mere nærværende, og vi har nu et rigtig godt samarbejde med Børn, Unge og Sorg. Derudover prøver vi fra nu af at gøre det endnu mere nærværende ved at donere de 25 procent til en konkret familie fra Nordsjælland, som enten vi eller nogle af vores kunder har en relation til. Ligesom vi har gjort det med Villums familie denne gang, siger han.

- Jeg kan godt lide at hjælpe, og jeg kan specielt godt lide at hjælpe børn. Da jeg åbnede Sponz MTB, fik jeg endelig en mulighed for at hjælpe nogle, der har brug for det. Vi vil meget gerne være med til at gøre en mærkbar forskel, og jeg synes i virkeligheden, at det allermest fantastiske her er, at børn hjælper børn. De børn, der deltager, har den fedeste dag, og så går pengene fra løbet rent faktisk til andre børn, siger han.