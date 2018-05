Se billedserie Gæsterne så flittigt på stadeholdernes varer. Foto: Tore G. C. Rich

Se billeder: Perfekt start for nyt torvemarked

Hillerød - 12. maj 2018 kl. 15:48 Af Tore G. C. Rich

Vejret var i den grad med den nystartede forening Hillerød Torvemarked, da det første marked fandt sted lørdag fra klokken 10.00-15.00.

Solen skinnede, blæsten holdt sig i ro og det var ikke for varmt til, at gæsterne nysgerrigt kiggede rundt blandt de 20 boder, der blandt andet bød på tøj, smykker, vin, delikatesser, grøntsager, blomster, krydderurter ost og hjemmelavet marmelade.

Der har længe været ønske i byen om at genskabe tidligere tiders torvemarked på Torvet. Nu er det lykkedes takket været de aktiviteter og arbejdsgrupper, som Hillerød Byforum, der blev dannet for et år siden, har været med til at sætte i gang.

Torvemarkedet blev officielt åbnet klokken 11.00, da direktør i C4 Videncenter Erik Helmer Pedersen holdt åbningstalen. Her sagde han blandt andet:

- Da vi for fire år siden begyndte at tale om, at danne et nyt forum, for at styrke Hillerøds bymidte, var der et stort ønske, der gik igen og igen: Mere aktivitet på Torvet, og hvorfor kan en by af Hillerøds størrelse ikke have et torvemarked?

Foreningen Hillerød Torvemarked blev stiftet 9. april i år efter flere møder for interesserede og stadeholdere. Blandt andet har man etableret et frivilligt kreativt torveteam, der står for det praktiske arbejde. Ved torvemarkedet lørdag var man oppe på fire medlemmer, de var iklædt orange trøjer. Teamet vil helst op på en 10-12 stykker, da der så kun er behov for, at hver person møder op hver 3. weekend, fortæller Kim Olsen fra det kreative team.

- Vi sørger for, at der er events og for at holde stadeholderne til, og så samarbejder vi med de andre arrangementer, der kommer på Torvet, fx Klovneløb, siger Kim Olsen.

Han arbejder som vicevært på Ålholm Plejecenter og er ikke selv tilknyttet stadeholderne.

- Jeg er tit gået forbi her med min kone, og vi har snakket om, at der ikke sker noget på Torvet, siger han, og glæder sig over, at det nu er lykkedes.

- Jeg er overvældet over, så mange mennesker her er, og at vejret er med os, siger han.

Teamet mangler pt. en seks-otte personer. Er man interesseret, kan man skrive til Kim Olsen på kimol0909@gmail.com.