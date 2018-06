Se billeder: Filippinsk glæde over gratis HF

Se billedserie Datteren Caila Bigtas Maximo giver moderen Marissa Manibale Bigtas huen på. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Hillerød - 06. juni 2018 kl. 16:52 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

34-årige Marissa Manibale Bigtas blev i onsdag Nordsjællands første HF-student. Hun kom til Danmark for otte år siden, og har lagt en snorlige vej til at blive selvstændig. Med den blåstribede hue på hovedet er et nyt skridt taget.

Det var en storsmilende og særdeles positiv 34-årig kvinde, der i tirsdag blev fejret som årets første HF-student på HF & VUC Nordsjælland i Hillerød. Glæden var dels den klassiske, nemlig at sidste eksamen er vel overstået og uddannelsen gennemført, men for studinen, Marissa Manibale Bigtas, der er fra Filippinerne, havde glæden også et andet aspekt, som ligger mere fjernt for studenter, der modsat hende har dansk statsborgerskab.

- Uddannelse er gratis her. Det hele er bare værs'go', det er en gave, siger hun til Frederiksborg Amts Avis, da hun efter den klassiske flaghejsning på skolen som første student bagefter taler med skolens rektor, Ruth Kirkegaard.

- Tag gerne rundt og fortæl det til de danske uge, at det er gratis, og at det er et privilegium, svarer rektoren.

Marissa Manibale Bigtas bor i Birkerød. Hun kom til Danmark i 2010. I 2014 blev hun færdig på sprogcentret. Derefter tog hun 9. og 10 klasse på HF & VUC Nordsjælland (AVU), der blev afsluttet i 2015, hvorefter hun tog en fuld HF på HF-enkeltfag.

- Er man en helt ung 18-19-årig, går man i en klasse med andre. Har man arbejde og børn samtidig som Marissa, kan man tage HF på tre-fire år som enkeltfag og få en uddannelse, der fører til mere jobsikkerhed, siger Ruth Kirkegaard, der flere gange kalder hende for en mønsterelev.

- Lærerne fortæller, at hun flittigt har forberedt sig til timerne. Hun har været motiveret og har givet den en skalle, understreger hun.

Der har da også været flere 12-taller undervejs, men dansk har været svært.

- Jeg har flere forskellige ordbøger i min mobiltelefon, siger Marissa Manibale Bigtas.

Hun kan tale filippinsk, dansk, engelsk og spansk, hvilket, hun bemærker, er godt til »business«.

Der er ikke det store opbud af familie og venner, som man ofte ser ved årets første student, da Marissa Manibale Bigtas træder ud af eksamenslokalet, efter at have fået karakteren 7 i TEP - Tværfagligt eksamensprojekt, som var den eneste eksamen, hun manglede i år. Men uden for venter hendes 16-årige datter Caila Bigtas Maximo, der er rejst hertil fra Filippinerne for at fejre hende. Huen har Marissa Manibale Bigtas selv med i en æske, men blomsterne kommer rektor med.

På vejen hen til flaget hilser flere andre studerende på hende og siger tillykke. For selvom hun har studeret på enkeltfag, har hun ikke været alene.

- Jeg har fået en masse gode kammerater, for i skolen har vi gruppearbejde, hvor man i pausen hygger sig, og hvor vi spiser sammen i kantinen, siger Marissa Manibale Bigtas.

Og hun glæder sig over, den lærdom hun har fået.

- Det har været spændende at tage HF. Jeg har lært meget om det danske samfund og har reflekteret over det. Jeg har lært meget om dansk kultur, og jeg har lært meget fagligt, som jeg kan bruge. En HF-uddannelse åbner dørene til alt. Jeg har fået dejlig og god vejledning, siger hun.

Målet er nu at blive selvstændig i Danmark.

- Min plan er at fortsætte min uddannelse, fordi for mig er uddannelse meget vigtig for at være konkurrencedygtig og blive selvstændig i fremtiden, derfor investerer jeg i viden nu. Jeg vil tage Erhvervsuddannelse for studenter (EUS) på 10 uger med en fagretning, som er handel, der retter sig mod indkøbsdelen i B2B-branchen. Det er en kort erhvervsuddannelse, som gør det muligt hurtigt at komme på arbejdsmarkedet, derfor vælger jeg den, siger Marissa Manibale Bigtas.

Derefter er det hendes plan at studere videre som handelsøkonom, mens hun arbejder.

Hun vil gerne være indkøber.

- Jeg vil gerne prøve mange forskellige områder. Det motiverer mig, hvis jeg laver en masse aktiviteter, så føler jeg mig ikke ensom, siger hun.