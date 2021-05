En Mercedes GLE er svær at få råd til, også selv om man har en god firmabilaftale. Det lykkedes alligevel nu afskedigede affaldsdirektør Peter Maltha Larsen at få adgang til den store luksus SUV. PR-foto Foto: Pr-foto

Se bilen - så godt kørende var affaldsdirektøren

Det er ikke en helt almindelig bil, Hillerød Forsynings tidligere affaldsdirektør fik stillet til rådighed.

Hillerød - 24. maj 2021 kl. 17:48 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i direktørernes brug af leasingbiler i Hillerød Forsyning, og har regnet på, hvad det egentlig kostede for Hillerød Forsyning at have de nu afskedigede direktører Søren Støvring og Peter Maltha Larsen kørende rundt i flotte firmabiler. Begge havde som en del af deres kontrakt ret til at firmabil for op til 10.000 kroner om måneden.

Men med cirka 600.000 kroner i ekstraomkostninger siden 2016, som aktindsigten viser, fik de to bil for langt mere.

Og især Peter Maltha Larsen formåede da også at få adgang til gennemført luksus med sin firmabil. Ifølge eb.dk har Peter Maltha Larsen haft tre forskellige biler af mærket Mercedes fra maj 2014 til november 2020. I juni 2018 fik han leveret en Mercedes GLE, som er en stor, luksuriøs SUV. Bilen er så stor, at den af bilmedier kaldes »For stor til Danmark« - den er næsten to meter bred, og dermed ikke tilpasset danske forhold, eksempelvis størrelsen på de fleste parkeringspladser.

På markedet konkurrerer Mercedes GLE med biler som Audi AQ og BMW X5, biler som alle koster i omegnen af én million kroner, hvis man som almindelig forbruger vil købe en til carporten.

Ifølge eb.dk kørte Søren Støvring i langt mere beskedne biler, nemlig Skoda Superb og Volkswagen Passat Hybrid.

Den store Mercedes GLE, som blev leveret til Peter Maltha Larsen i juni 2018 endte med at koste Hillerød Forsyning knapt 150.000 kroner at levere tilbage, da den blev sendt retur til forhandleren i utide efter lidt mere end to år.

Mere end de 115.000 kroner var erstatning for at levere bilen tilbage før aftalt. Det svarer til, at bilen reelt kostede mere end 15.000 kroner om måneden.

I november 2020, tre måneder efter Peter Maltha Larsen blev opsagt, i følge Hillerød Forsyning for at »slanke ledelsen«, fik han sin nye firmabil, som blev bestilt kort før Hillerød Forsyning kasserede sin firmabilordning. Det skete som en reaktion på, at mediet Visbys Verden afslørede, at direktionen i Hillerød Forsyning havde disse meget flotte aftaler om firmabiler. Denne gang fik Peter Maltha Larsen også en Mercedes GLE, men i en hybridversion, som ifølge eb.dk har en skattemæssig værdi på 869.193 kroner.

Ifølge Peter Maltha Larsens opsigelse, som Frederiksborg Amts Avis har fået aktindsigt i, er Peter Maltha Larsen berettiget til at beholde bilen i sin opsigelsesperiode, som er frem til september i år.

Peter Maltha Larsen ønsker ikke at udtale sig om firmabilerne, og afventer advokatundersøgelsen af leasingkontrakterne i Hillerød Forsyning.

