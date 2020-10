Se arkæologiske fund på Torvet

I en rød container på Torvet kan man for tiden komme tættere på blandt andet udgravningerne i Favrholm

Titlen 'En bydel i mosen' referer til den kommende bydel Favrholm, men også til de arkæologiske spor efter det liv og den omfattende bebyggelse, der har været her gennem tiden.

Pop-op-udstillinger

Kulturspot er navnet på et nyt mobilt museum, der vil dukke op rundt omkring i Nordsjælland med forskellige små pop-up-udstillinger - denne gang i Hillerød. Den ombyggede container er piftet op i en opsigtsvækkende rød farve, så man ikke kan undgå at få øje på den ude i landskabet. Tanken er, at den ubemandede museumsenhed er åben og til rådighed, når folk har tid og lige kigger forbi.