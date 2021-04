Se billedserie - Dansen har til alle tider været en legitim måde at komme i kontakt med det modsatte køn, siger Jørgen Christensen, der i snart 50 år har lært nordsjællænderne at danse. Foto: Allan Nørregaard

Saturday Night Fever gav danselæreren sved på panden

VJC Dans er i gang med sin sæson nummer 50. Men fejringen må på grund af corona vente til næste år.

Hillerød - 06. april 2021 kl. 06:22 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Den 5. september 1971 pakkede Jørgen Christensen for første gang danseskoene og -musikken ud på Lynge Kro for at lære de lokale at ranke ryggen og svinge hofterne på den rigtige måde.

Dengang var det almindeligt, at danseskolerne underviste rundt omkring på kroer og andre steder, hvor de lejede sig ind. Og Vibeke og Jørgen Christensens Danseinstitut, som det hed dengang, kom vidt omkring i Nordsjælland.

- Det var et omrejsende cirkus, havde jeg nær sagt. Vi kom og stillede anlæg op, underviste i fem-seks timer, pakkede sammen igen og sagde »vi ses i næste uge«, siger Jørgen Christensen, der i dag, 50 år senere, stadig er aktiv som danselærer.

Danseinstituttet startede han sammen med sin søster Vibeke, der trak sig ud af det i 1988, fordi hun flyttede til Bornholm. I stedet trådte Jørgen Christensens kone, der også hedder Vibeke, ind i forretningen, som i dag har skiftet navn til VJC Dans. Også parrets datter Maria-Louise er nu en del af danseskolen.

De første trin Jørgen Christensen var ikke mere end 20 år og hans søster blot 17, da de kastede sig ud i danseeventyret. Ikke overraskende, da deres opvækst var fyldt med både dans og musik.

De var i bogstaveligste forstand fra et hjem med klaver. Både deres far og hans tvillingebror spillede meget og havde deres eget orkester. Farbroren spillede også på danseskoler.

Allerede da de var helt små, kom de to søskende til dans hos danselæreren Hugo Nielsen i Hillerød, og de blev hurtigt fanget af det.

Søsteren Vibeke blev uddannet danselærer i en ung alder, men det mente forældrene ikke passede sig for Jørgen, så han fik først en handelsuddannelse. Dansen trak dog alligevel for meget, og efterfølgende tog han også - sideløbende med sit arbejde - uddannelsen som danselærer fra Carlsens Danseinstitut på Østerbro i København.

Da de første dansetrin blev formidlet videre i Lynge i 1971, manglede Jørgen Christensen endnu et år af sin uddannelse til danselærer.

Så filmen fem gange I de første år arbejdede de dansende søskende især med standard- og latindansene, og de har haft mange store dansere under deres vinger. Blandt andet Allan Tornsberg og Thomas Lund er blevet undervist i vals, tango og cha-cha-cha af de to.

Men i takt med at musikken ændrede karakter, dukkede også nye danseformer op. Det tog især til op igennem 80'erne, hvor standard- og latindansene oplevede en decideret afmatning.

Et af de mest mindeværdige eksempler på dansens udvikling er ifølge Jørgen Christensen den bølge, som filmen Saturday Night Fever fra 1977 førte med sig. I filmen dansede John Travolta disco, og det skabte en kæmpe interesse for at lære de nye trin.

Så også på Jørgen Christensens danseskole måtte de lære sig trinene for at kunne undervise i dem.

- Jeg var inde at se filmen fem gange i biografen for at lære de danse. Det gjaldt om at være hurtig og smede, mens jernet var varmt, fortæller danselæreren, som husker, at der var 91 tilmeldte til den første disco-event danseskolen lavede.

Og sådan har modedanse løbende påvirket danseskolens udbud. Senere kom for eksempel hip-hop, dirty dancing og lambada.

Afhænger af musikken Samme effekt har Vild med dans-udsendelserne, der begyndte i 2005, ikke været medvirkende til. Selvom man måske skulle tro det.

- Lige de første par år efter, de begyndte at sende Vild med dans i tv, kunne vi godt mærke, at interessen steg på danseskolerne. Men det var ikke vedvarende. Dansen har altid været afhængig af den givne tids musik. Og vi hører jo ikke den slags musik, som standart og latin danses til. Derfor er den slags dans nu blevet lidt af en niche som for eksempel folkedans og squaredance, siger Jørgen Christensen, som mener, det er helt naturligt.

- Dansen har altid flyttet sig, men først og fremmest på grund af musikken. Dansen hænger hele tiden på musikken, og derfor har danseskolerne hele tiden måttet tilpasse sig og udvikle sig. Det er ikke alle, der har formået det, og derfor er vi da stolte over at have været her i 50 år.

I 1988 flyttede danseskolen permanent til lokaler i Frederiksværksgade, hvor VJC Dans stadig holder til.

Den 27. marts i år skulle danseskolen have holdt sin årlige opvisning i Royal Arena. Men for andet år i træk blev den aflyst på grund af corona.

Så fejringen af sæson nummer 50 må vente lidt endnu. Sandsynligvis til 2022, hvor opvisningen falder sammen med, at Jørgen Christensen har været uddannet danselærer i 50 år.