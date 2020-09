Selv om Horsevænget har været hårdt ramt af skimmelsvamp, og lejlighederne i dag er meget billige at leje, er det et attraktivt køb, mener erhvervsmægler. Foto: Allan Nørregaard

Satser på 50 millioner for Horsevænget

En investor vil kunne få 1,6 procent i afkast det første år, men potentialet er langt større, vurderer erhvervsmægler Nordicals, der sælger Horsevænget for Hillerød Kommune.

Hillerød - 23. september 2020 kl. 05:27 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

61 attraktive lejeboliger i fin stand. Med en prisindikation på 50 millioner kroner. Sådan præsenteres Hillerød Kommunes salg af størstedelen af de kommunale lejligheder i Horsevænget i en annonce fra erhvervsmægleren Nordicals.

Ifølge salgsmaterialet er der årligt lejeindtægter fra de 61 lejligheder på 1,9 millioner kroner, og det første år kan man forvente en forrentning på 1,6 procent, hvis man køber lejlighederne for 50 millioner kroner.

- Vi har lavet en vurdering og fastsat prisen i samråd med kommunen. Det er det vi mener, det skal koste, og man kan sige, det er en vejledende pris, og så vil vi jo helst gerne have mere, siger ejendomsmægler Christian Jessen fra Nordicals.

Han forventer, at køberen vil være en ejendomsinvestor, der i forvejen har udlejningsejendomme.

- Det er investorer af en vis kaliber, der køber en ejendom som denne. Det er en langsigtet investering. Der er jo ikke vanvittigt meget afkast på nuværende tidspunkt, men der ligger et potentiale i den, siger han og fortsætter:

- Det er bedre at investere 50 millioner og få 1,6 procent i rente, end at have dem stående i banken til minusrente, siger han.

Ingen tomgang Med i sagen ligger en vurdering, hvor der er taget højde for den kommende lov om ændring af Boligreguleringsloven §5, stk. 2 om, at køber først må løfte lejen efter 5 år af deres ejerperiode. Frederiksborg Amts Avis har bedt om aktindsigt i denne vurdering, men fået afslag. Christian Jessen oplyser, at vurderingen indgår i prisfastsættelsen, altså prisindikationen på 50 millioner.

Christian Jessen fortæller, at der allerede er interesse for at købe de kommunale ejendomme på Horsevænget.

De kommunale boliger i Horsevænget Hillerød Kommune opførte fra 1949 til 1962 boligerne Horsevænget 27 til 52 . Der er 87 lejemål.

Det er kun muligt at få en bolig i Horsevænget gennem Hillerød Kommunes boligsociale liste.

Horsevænget har længe været et problematisk bekendtskab for Hillerød Kommune. Det har været svært at finde penge på det kommunale budget til at renovere bygningerne, og i 2017 afslørede Frederiksborg Amts Avis, at kommunen længe havde ignoreret massive problemer med skimmelsvamp i flere af boligerne.

Herefter blev lejlighederne undersøgt af Teknologisk Institut, og det viste sig, at der var skimmelsvamp i mindst 51 af 87 lejligheder. Det blev vurderet, at det ville koste 32 millioner kroner at fjerne skimmelsvampen, et arbejde som har været i gang siden 2018 med omfattende renoveringsarbejder og genhusning af beboerne.

Oveni er der nu en verserende civil retssag mellem Hillerød Kommune og en tidlige beboer i Horsevænget, som kræver 800.000 kroner i erstatning og tilbagebetaling af husleje efter at have boet næsten 12 år i en bolig, lejeren mener var ubeboelig. - Der er rigtig god interesse for den. Det er på rigtig mange måder en spændende ejendom. Det der er mest eftertragtet på investeringsmarkedet, er boliginvesteringer. Og du får ikke tomgang i Horsevænget, du vil altid kunne leje lejlighederne ud. Det er en flot ejendom, som på mange måder er et kønt byggeri. Og så tiltrækker det, at det ligger med en god beliggenhed i Hillerød og med luft omkring sig, siger han.

Christian Jessen vurderer ikke, at det skræmmer købere væk, at ejendommene netop har været igennem en skimmelsvamprenovering for millioner.

- Samtlige lejligheder, hvor der blev fundet noget, er udbedret. Det er en ejendom, som ikke er moderniseret, men skimmelsvamp er ude af verden, siger han og fortsætter:

- Det er et kendt problem med skimmelsvamp i lejligheder, fordi folk ikke lufter ud, eller tørrer tøj indenfor. Det er typisk deres egen skyld. Det er ikke første ejendom, hvor vi ser sådan noget, og de købere, der kommer på banen, har gerne flere ejendomme og kender til problematikkerne og udfordringerne, siger han.

Som Frederiksborg Amts Avis dog tidligere har skrevet, har Teknologisk Institut allerede efter de første undersøgelser i 2017 konstateret, at hovedparten af de områder, hvor der blev fundet skimmelsvamp, var steder med ældre skader skjult i bebyggelsens konstruktion. De fleste skader var opstået på grund af vandskader, der ikke blev renoveret, og på grund af problemer med indvendig efterisolering.

Skimmel i 37 lejligheder Af de 61 lejligheder, der nu sælges, fandt Teknologisk Institut i 2017, 18 og 2019 omfattende skimmelsvamp i konstruktioner eller flere rum i 21 af lejlighederne. I 16 lejligheder var det nødvendigt at renovere overflader i flere rum eller i lejlighedens konstruktion i et enkelt rum.

I 23 lejligheder var der ingen mistanke om skimmelsvamp, eller der var så lidt, at beboeren selv kunne vaske det ned, fremgår det af en oversigt over skimmelsvamprenoveringen, som Frederiksborg Amts Avis har fået indsigt i.

Tallene omfatter ikke de lejligheder, som Hillerød Kommune ikke har kunnet få adgang til. Disse lejligheder er dog siden blevet undersøgt og eventuelle skader udbedret, oplyser Hillerød Kommunes ejendomschef, Karen Dilling.

