Sankthans-festen på Posen er aflyst - men der er andre muligheder for at se bå

lFor andet år i træk er sankthans-festen på Posen aflyst - men der er stadig masser af muligheder for at se bål andre steder rundt omkring i kommunen

Hillerød - 16. juni 2021

Et sted mellem 3.000 og 4.000 mennesker plejer at møde op på Posen den 23. juni for at fejre midsommer og se sankthans-bålet på søen blive brændt af.

Men sankthans-festen på Posen bliver heller ikke til noget i år.

Det er andet år i træk, at arrangementet på Posen bliver aflyst på grund af corona-pandemien, og det ærgrer Carsten Larsen, der er formand for Hillerød Events, der plejer at være med til at arrangere den traditionsrige sankthans-fest.

"Sidste år måtte vi ikke lave noget på grund af corona-restriktionerne, men selv om der er åbnet for, at vi må være flere sammen nu, så skal vi stadig dele publikum op i sektioner af 500. Det betyder, at vi blandt andet skal sætte hegn op og tjekke corona-pas, og det kan vi simpelthen ikke styre," siger Carsten Larsen.

Også Erik Helmer Pedersen, der er direktør i Hillerød ByForum, der også er med til at arrangere sankthans-festen på Posen, ærgrer sig over, at arrangementet heller ikke bliver til noget i år.

"Det er jeg rigtig ked af og ærgerlig over. Det er trist, at vi endnu engang skal gå glip af den gode oplevelse, det er, når vi samles så mange mennesker på Posen for at fejre midsommer sammen," siger han.

Andre muligheder Men der er heldigvis andre muligheder for at se sankthansbål rundt omkring i kommunen.

Ullerødgruppen og Grundtvigs Højskole inviterer eksempelvis til sankthans-fest i Parken på Grundtvigs Højskole - dog under lidt andre former end normalt på grund af de nuværende corona-restriktioner.

"Derfor bliver Sankt Hans i år desværre uden grill og børneaktiviteter. Ligesom der heller ikke vil være adgang til selve højskolen, hvor der på daværende tidspunkt er sommerkursus. Derimod vil der være et stort bål i Parken med tilhørende båltale klokken 20.30," skriver Grundtvigs Højskole på Facebook.

Det er den lokale ildsjæl Vivi Wøldike, der blandt andet er byrådsmedlem for Socialdemokratiet og formand for Natteravnene i Hillerød, der holder årets båltale.

Også på Højager 114 kan man være med til at sende heksen til Bloksbjerg, når den lokale afdeling af De Gule Spejdere inviterer til sankthans-arrangement.

Bålet tændes klokken 20, men allerede fra klokken 18 vil man kunne købe både vådt og tørt. Man opfordres til at tage et tæppe og eget bestik med.

Bål på vinmark St. Lyngby IF gennemfører også sin sankthans-fest i år. Den bliver afholdt på boldbanerne ved St. Lyngby IF, og der er mulighed for at bestille grill-mad. Spisningen starter klokken 18, men man kan også nøjes med at høre båltalen og se bålet.

Det er det socialdemokratiske byrådsmedlem Louise Colding, der holder årets båltale klokken 19, og klokken 19.11 bliver der tændt op under bålet.

Du kan læse mere om sankthans-festen i Store Lyngby på St. Lyngby IF's Facebook-side.

Endelig afholdes der også sankthansaften på bakken bag vinmarken hos Frederiksborg Vin på Harløsevej 164.

Der er adgang fra klokken 20, og bålet tændes klokken 21.

Årets båltaler er sognepræst ved Tjæreby Kirke Anja Worsøe Reiff.

Her er man velkommen til at medbringe sin egen madkurv, men man skal købe sine drikkevarer på vingården.

Man kan også benytte lejligheden til at se vinmarken og vineriet.

Ifølge Hillerød Postens oplysninger er der ingen sankthans-fest i Skævinge i år.

Har du kendskab til andre offentlige sankthans-arrangementer i Hillerød Kommune, så send gerne en mail til Hillerød Posten på hip.red@sn.dk.

