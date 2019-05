Se billedserie Børnene sang både kanon, sammen og med rap ind over. Det hele blev suppleret med fagter, så det blev mere en leg. Foto: Camilla Bjørkman Aagaard

Sang skal være naturlig del af børns liv

Hillerød - 01. maj 2019 kl. 09:19 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hej hej allesammen! Nu skal vi op på stikkerne! Her er fut i fejemøget. Her er slag i bolledejen.

Mie Korp Sloth synger en linie af gangen, og børnene gentager den. Umiddelbart skulle man tro, at +40 2. klasseselever sådan en torsdag morgen ville være en svær gruppe at få til at synge med. Men børnene sidder koncentreret på gulvet, mens organist og korleder i Hillerød Kirke, Mie Korp Sloth, står for opvarmningen af børnestemmerne. Og da de senere kommer op at stå og synger en groovy rap, vugger både drenge og piger i takt til musikken.

Siden august har børnene i 2. klasse på Sophienborgskolen én gang om måneden mødtes for at synge sammen i et kor under navnet »Alle børn har en stemme«. Koret ledes af Mie Korp Sloth samt Tine Matthews, korleder i Ullerød kirke og Mads Strandgaard, pianist og souschef i Hillerød Musikskole. Projektet er den spæde begyndelse til det større projekt, som skal komme alle indskolingsbørn i Hillerød til gode i de kommende år, hvor man vil opgradere sangundervisningen med hjælp fra Sangcenter Nordsjælland. »Alle børn har en stemme« er et samarbejde mellem Ullerød og Hillerød Kirker, Hillerød Musikskole og Sangcenter Nordsjælland og er realiseret med støtte fra både kirkerne, musikskolen samt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød Kommune.

Kaos i starten

Og børnene har i det skoleår, der er gået, i den grad udviklet sig.

- Vi blev advaret om i starten, at det var en inklusionsklasse, og der ville være meget kaos, og det oplevede vi også i starten. Men jeg synes bare, at vi må sige, at det fungerer bedre og bedre. Man oplever ikke, at der er mange inklusionsbørn med i den her time. I starten var det lidt sejt, at drengene stod af, men de er kommet med, for de har fået en rolle i det her. Måske skyldes det bare, at de har fundet ud af, at de godt kan lide det. Men de fik en rolle, hvor de ligesom skulle måle sig med pigerne, og så fandt de ud af, at de godt kunne. Det vendte, da vi skulle synge nationalsangen, for hov - det var jo fodboldsangen, fortæller Mie Korp Sloth, mens Tine Matthews supplerer:

- Der er også noget selvtillid i det. Hvis man kommer fra et hjem, hvor man ikke synger, så tror man måske ikke, at man kan. Man kan høre, at børnenes klang er blevet bedre, siger Tine Matthews.

Sang i fysiklokalet

Der er endnu ikke afsat penge på kommunens budget til Sangcenter Nordsjælland. Korsangen på Sophineborgskolen har ligget i elevernes forberedelsestid om morgenen inden første time og er foregået i skolens fysiklokale.

- Det var vores mulighed. Det var ikke det optimale, men det var det, der kunne lade sig gøre, og det var bedre end ingenting. Nu kommer vi lige præcis ind i skoletiden på Byskolen, og vi bliver nødt til at tage det i de step, som kan lade sig gøre. Vi lægger små korn ud nu, for at finde ud af, hvad vi selv kan klare inden for egne rækker, og hvor stort det kan blive, fortæller Mie Korp Sloth.

Hun henviser til, at de tre undervisere i næste skoleår er indblandet i et projekt på Frederiksborg Byskole, hvor hele indskolingen samles en gang om ugen for at synge.

Glemt sangskat

Og det er nødvendigt at sætte fokus på sang, for børn i dag synger meget lidt, mener tovholderne.

- Jeg har haft kor i mange år, og i starten, når børnene kom, så kunne de godt en sang som "Lysets engel går med glans", som vi har sunget i dag, men nu er det simpelten snævret ind, så de ikke engang kan "I østen stiger solen op«. Så er vi ude i, at vi spørger, om de har hørt »Et barn er født i Bethlehem«, og det er det ikke alle der har, så der bliver virkelig ikke sunget særligt meget. Hvis man har skolingen i indskolingen med, at vi synger en masse ting, så er det ingen sag at gå videre til noget af alt det, der tilbydes i kommunen, om det så er sang eller et instrument, siger Mie Korp Sloth.

De skal nu evaluere projektet sammen med skolens ledelse og se, om det skal fortsætte.

- Hvis vi skærer helt ind til benet, så har vi et ønske om, at det at synge sammen ikke skal være noget specielt, som man tilvælger som noget meget særligt. Det skal være en fuldstændig naturlig del af ens liv, slutter han.