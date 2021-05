Sammenstød i kryds

Hillerød: To kvinder slap ifølge Nordsjællands Politi uden personskade fra et færdselsuheld onsdag. Det skete på Herredsvejen klokken 11.40, da en 84-årig kvindelig bilist fra Allerød kom kørende i østlig retning og overså et rødt lys i krydset ved Roskildevej. I den forbindelse påkørte hun en 56-årig kvindelig bilist fra Hillerød, som kom kørende for grønt ad Roskildevej og skulle svinge ud på Herredsvejen. Grundet væske på kørebanen og bilernes placering efter uheldet måtte der rekvireres hjælp til at rydde op på vejen. Den 84-årige kvindelige bilist blev efterfølgende sigtet for overtrædelse af færdselsloven, oplyser Nordsjællands Politi.