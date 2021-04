Samlede 190.000 kroner ind til Kræftens Bekæmpelse

"Resten af indtægterne er afhængige alle de mennesker, der vælger at støtte sagen - blandt andet via landsindsamlingen - og som samtidig er med til at sikre, at færre får kræft, at flest muligt overlever kræft, og at mennesker ramt af kræft får et godt liv med eller efter kræft," står der i pressemeddelelsen fra den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse.