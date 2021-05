Salto genåbner med vafler, kridttegning, musik og sang

Salto er et samlingssted for småbørnsfamilier, gravide og barslende i Hillerød, og daglige leder Ditte Aagaard glæder sig til at slå dørene op igen:

"Det er vigtigt at nå ud til alle dem, der har været på barsel under nedlukningen, alle småbørnsfamilierne - både de hjemmegående og dem, der arbejder. Mange har været meget isolerede under Corona-nedlukningen, og vi ved, at småbørnsfamilierne har savnet at være sammen med andre," udtaler hun i en pressemeddelelse.