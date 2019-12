De fleste lejligheder i Horsevænget sættes nu til salg af Hillerød Kommune. Foto: Allan Nørregaard

Salg på vej af skimmelramte boliger

Hillerød - 20. december 2019 kl. 15:57 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Kommune vil sælge det meste af lejlighedsbebyggelsen Horsevænget, et boligområde med meget billige lejligheder, som kommunen har 100 procent anvisningsret til. Det vedtog et flertal i byrådet på et lukket møde onsdag.

Kun Tue Tortzten (Ø) stemte imod. Han er chokeret over beslutningen, og frygter, at det vil betyde, at lejerne skal betale meget mere i husleje.

- Hvilken boligspekulant, der køber, ved vi ikke endnu, men det er helt sikkert, at køberen har et eneste formål: At tjene penge på modernisering ligesom f.eks den amerikanske kapitalfond Blackstone gør i København. Det vil sandsynligvis betyde, at huslejerne stiger til det dobbelte, forudser han.

- Kapitalfonde er på jagt efter boliger, og vi kan ikke sige, vi ikke vil sælge til det højeste bud. Hvis det kommer fra Blackstone eller nogle andre banditter, så bliver det bare sådan, siger han.

Ifølge Tue Tortzen er det lejlighederne i Horsevænget 27-35 samt 37-43, der skal i udbud og forventes at kunne indbringe mellem 34 og 45 millioner kroner. Med i købet er en byggeret til en værdi af cirka 8 millioner kroner, og det vil ifølge Tue Tortzen være muligt for en investor at opføre to punkthuse på det grønne område mellem de nuværende bygninger.

Lejlighederne i nummer 46-52 vil kommunen beholde.

Skimmelsvamp for 32 mio

Horsevænget har længe været et problematisk bekendtskab for Hillerød Kommune. Det har været svært at finde penge på det kommunale budget til at renovere bygningerne, og i 2017 kunne Frederiksborg Amts Avis skrive om massive problemer med skimmelsvamp i flere af boligerne. Herefter blev lejlighederne undersøgt af Teknologisk Institut, og det viste sig, at der var skimmelsvamp i mindst 51 af 87 lejligheder. Det blev vurderet, at det ville koste 32 millioner kroner at fjerne skimmelsvampen, et arbejde som har været i gang siden 2018 med omfattende renoveringsarbejder og genhusning af beboerne i andre lejligheder i pavilloner på p-pladsen.

Flertal afviste høring

Tue Tortzen stillede ved byrådsmødet forslag om, at beboerne blev hørt, før man gik videre med et salg af lejlighederne. Kun Dansk Folkeparti bakkede op om det forslag, der blev stemt ned ved det lukkede møde.

- Jeg foreslog, at vi i det mindste spurgte beboerne hvad de mener, før der blev besluttet noget, men det blev stemt ned med et brag. Jeg synes, det er langt ude. Vores by er blevet sådan, at alt skal i borgerhøring. Og når veluddannede borgere udtaler sig om arkitektur, så lader man sig påvirke meget. Men de mindre bemidlede, og dem, der ikke udtaler sig godt, de bliver ikke hørt. Borgerinddragelse gælder ikke for vores lejere i Horsevænget. De får bare besked på, at deres bolig bliver solgt, siger han.

Nyheden om, at der kan være et salg på vej kom dog ud i løbet af torsdagen, og spredte sig hurtigt på facebook.

Borgmester Kirsten Jensen (S), skriver i en mail til redaktionen, at byrådet har en interesse i den bedst mulige fremtid for beboerne i Horsevænget.

- Derfor fortsætter vi renoveringsarbejdet for at få skimmelsvampen væk. Som kommune er vi kun en lille udlejer, og der er andre, som er mere erfarne i det. Samtidig bygges der også flere mindre almene boliger i kommunen nu. Vi har alt i alt vurderet, at den bedste mulighed vil være et delvist salg.

Ifølge borgmesteren sker salget af lejlighederne efter reglerne i bekendtgørelse om offentligt udbud, og interesserede købere vil kunne byde på den del af ejendommen, der kommer til salg.

Hun oplyser, at beboerne vil blive informeret om salget, så snart der sker noget i forbindelse med udbuddet. Hun beklager, at beboerne skulle læse om planerne på facebook.

- Vi vil naturligvis holde beboerne godt orienterede, når der sker noget. Derfor er jeg også ked af, at et byrådsmedlem slår sagen op på denne måde på Facebook og i medierne. Det giver anledning til uro hos beboerne, som vi jo ikke kan tale med stille og roligt, fordi der er ikke noget at tale med dem om endnu. Beboerne er beskyttet af lejeloven, og de vil blive orienterede, når der er noget at sige. Mere kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, skriver hun.