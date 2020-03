Se billedserie Onsdag klokken 10 lukkede samtlige butikker i SlotsArkaderne på nær Bilka.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Salg online kan blive butikkers redning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Salg online kan blive butikkers redning

Hillerød - 19. marts 2020 kl. 12:39 Af Camilla B. Aagaard og Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Støvregnen falder fra himmelen, og det kunne sådan set være en ganske almindelig eftermiddag i marts. Men det er det ikke. Der er knap 18 timer siden, at statsminister Mette Frederiksen (S) holdt pressemøde, hvor hun præsenterede nye lukninger for at komme coronavirus til livs, og dronning Margrethe efterfølgende opfordrede danskerne til at stå sammen og holde afstand. Gader og pladser er øde, og stemningen af forladthed hænger mellem de store butiksfacader. Enkelte mennesker passerer forbi, men de fleste af butikkerne er tomme for kunder, og enkelte er helt lukket.

Myndighedernes nye retningslinier betyder, at de butikker, der ikke ligger i shoppingcentre, nu skal sørge for, at der er mindst fire kvadratmeter gulvplads til hver kunde, og at kunderne kan vaske hænder. Samtidig er storcentre blevet pålagt at lukke, og i SlotsArkaderne er alle butikker på nær Bilka lukket.

- Vi var lidt forberedt på, at det kunne komme, for vi har selvfølgelig også fulgt med i, hvordan det har set ud, så vi havde lavet en procedure for, hvad skulle gøre, men alligevel er der rigtig mange ting, der lige skal på plads, siger centermanager Christina Nymand Nielsen og fortsætter:

- Selve huset er åbent, så kunderne kan komme i Bilka, og vi har fokus på at gøre alle berøringsflader ekstra meget rent, for vi vil selvfølgelig gerne passe godt på vores kunder. De steder i centret, hvor der de kommende uger ikke vil komme kunder, skærer vi ned på driften for at minimere vores omkostninger.

Christina Nymand Nielsen forsikrer dog, at man kan være helt sikker på, at både p-hus, toiletterne og vagtordningen i centret fungerer fuldstændig som normalt.

SlotsArkaderne har endnu ikke overblik over, hvad lukningen kommer til at koste.

- Butikkerne lejer sig jo ind, og vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe dem. Og samtidig skal vi jo så fortsat opretholde driften i centret i kraft af, at Bilka har åbent, siger Christina Nymand Nielsen og kalder det en »ekstraordinær situation«.

Alt er corona

Espresso House i SlotsArkaderne forærede onsdag gennem Facebook en lang række varer væk, der ellers ville blive for gamle. 206 liter sødmælk, 22 liter minimælk, 11 liter skummetmælk, otte liter laktosefri mælk, syv liter fløde, 22 friske juice, 18 friske smoothies, fem bagerposer med bagværk, to poser spinat og 10 avocadoer undgik dermed skraldespanden.

I Helsingørsgade er Unik Optiks ejer Susanne Yde alene i butikken. Her kommer der stadig kunder, men hun er også heldig, siger hun.

- Jeg ligger ikke i et center, og jeg har en kæmpe butik, hvor der er god plads. Jeg har masser af håndsprit, og jeg lufter ud, siger hun.

Hun har ikke planer om at lukke, med mindre det bliver et krav. Dog har hun aflyst synstests og kontrol af kontaktlinser. I Helsingørsgade ligger mange små selvstændige butikker, og corona er et hyppigt samtaleemne blandt butiksejerne.

- Vi taler hele tiden sammen, og meget omhandler corona. Det handler for nogle om overlevelse, og mange er bekymret. Men jeg synes alligevel, at vi formår at bevare humøret på trods. Vi forsøger at undgå at gøre noget til et problem, og når det gælder, så står vi sammen, siger Susanne Yde.

Ordrene er stoppet

Længere nede ad gaden har guldsmed Charlotte Tijhuis låst døren. Hun er dog i forretningen, hvor hun er i gang med bestillinger i sit værksted.

- Jeg lukkede allerede inden statsministerens pressemøde, for det, synes jeg, er det mest rigtige, selvom jeg sagtens ville kunne styre, at der ikke er for mange i butikken på en gang, siger Charlotte Tijhuis.

Hun beskriver situationen som svær og bekymrende.

- Fra onsdag i sidste uge har der ikke været nye ordrer. Jeg lever nu på de ordrer, som kom før, og det kan jeg måske leve af resten af måneden. Så må vi se, hvordan det ser ud i april. Det kommer på et rigtig ærgerligt tidspunkt. Jeg har ligget her i tre år, og nu synes jeg lige, at det gik så godt efter tre års hårdt arbejde, siger Charlotte Tijhuis, der stadig har værkstedet åbent og kan modtage bestillinger over telefonen.

Selvom dørene er låste i flere butikker, kan butikkerne godt opretholde kontakten til kunderne, mener Mette Kragh Faurholdt, der er citykoordinator i C4.

- Vi er alle sammen meget optaget af, at det er mennesker, der står i butikkerne, og som bliver ramt af det her. Jeg er med i et citychefnetværk, hvor vi deler viden og idéer, og her er vi enige om, at dialogen med kunderne sagtens kan bevares via de sociale medier. Derfor forsøger vi her i Hillerød at gøre noget for, at der kommer endnu mere gang i dialogen, siger Mette Kragh Faurholdt og fortsætter:

- Vi er godt klar over, at butikkerne har forskellige forudsætninger, idet nogle har webshops og andre ikke har. Men alle kan have en Facebook, og der kan man både vise billeder, video, besvare spørgsmål og tage imod bestillinger.

Helt generelt er tiden med butikkerne, mener Mette Kragh Faurholdt.

- Den digitale verden arbejder på vores side. Hvis det havde været for 10 år siden, så havde det været meget værre. Det her er en ubetinget frygtelig situation, men vi må også prøve at se muligheder, og nu hvor kunderne sidder hjemme, har de mere tid til at gå på nettet og shoppe. Og take away behøver ikke være mad - det kan også være et påskeæg eller en ny kjole, siger citykoordinatoren.

Opfindsomheden blandt Hillerøds butikker er allerede stor, og flere butikker forsøger nu at holde gang i handlen ved at satse på udbringning og onlinehandel. Blandt dem er Vinbutikken - Hillerød, der leverer gratis i Hillerød Kommune, Freerslev Kotel, der leverer i nærområdet, Escapee - Escape Room, der sælger gavekort med 20 procent rabat, og ChokoladeMageriet, der bringer ud på udvalgte dage og holder butikken åben efter aftale til afhentning.

Hos Casa Nostra har ejer Mehmet Dogan lukket restauranten, og han har sendt personalet hjem. Selv er han tilbage for at lave take away, som han i øjeblikket har 25 procent rabat på.

- Her er helt dødt, der kommer ingen kunder og ingen mennesker, siger han.

Kedsomhed skaber salg

I HiFIKlubben i Frederiksgade er humøret dog anderledes højt hos souschef Jesper Jung og butikschef Peter Ingemann.

- I går (tirsdag, red.) havde vi en kæmpe omsætning. Folk keder sig. De skal ikke ud at rejse, de skal ikke i biografen, så folk bruger penge på grej i stedet, siger Peter Ingemann.

Onsdag er dog en del mere stille end dagen før. HiFIKlubben er en del af en kæde, og det er derfor hovedkvarteret, der beslutter, hvornår og om butikkerne skal lukke.

- Det handler jo også om, hvornår vi sender et signal om, at det er malplaceret at blive ved med at holde åbent. Det kan godt komme til at se fjollet ud. Det er ret ambivalent for os, for selvfølgelig vil vi gerne have den omsætning, men det er også grotesk. Myndighederne fraråder unødvendig færden, og så vælter folk ned og skal have en ny pladespiller. Det er jo et kunstigt behov, siger Peter Ingemann.

Ifølge Mette Kragh Faurholdt er der for alvor grund til at gøre noget ud af at handle lokalt i disse tider.

- Jeg vil opfordre os alle sammen til at støtte vores butikker og huske på, at der også er et liv efter denne her periode, hvor det vil være svært for mange butikker at komme i omdrejninger, hvis man ikke støtter dem. Der er mange varer, man lige så godt kan købe i Hillerød som på et udenlandsk website, og det er altså mere vigtigt end nogensinde før, siger Mette Kragh Faurholdt.

På hjemmesiden www.hillerod.nu og Hillerød.nu's Facebookside kan man løbende følge med i butikkernes tiltag i disse tider og få et overblik over butikkernes kreative løsninger.