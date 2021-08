Sagen endte i retten, da 26-årig ikke bar mundbind

Mand fik i Retten i Hillerød ret i, at han ikke behøvede at bære mundbind på Hillerød Station. Arkivfoto: Foto: elenabdesign - stock.adobe.com

En 26-årig mand slipper for en bøde, efter han undlod at bære mundbind på Hillerød Station i november

Hillerød - 29. august 2021 kl. 05:40 Af Mette Dolmer Thygesen

En sag om, hvorvidt en mand skulle - eller ikke skulle - bære mundbind på Hillerød Station en eftermiddag i november 2020 måtte forleden afgøres i Retten i Hillerød.

Manden var sigtet for at have overtrådt bekendtgørelsen om krav om mundbind i kollektiv trafik i forbindelse med håndteringen af Covid-19, da han 20. november 2020 klokken 16.55 mødte to politibetjente på Hillerød Station, hvor han ikke havde mundbind på.

Ifølge anklageskriftet nægtede manden, som i dag er 26 år, at oplyse en gyldig grund til ikke at bære mundbind, og han ville ikke tage et mundbind på.

Anklagemyndighederne mente, at manden skulle have en bøde på 2.500 kroner for overtrædelsen.

Nægtede sig skyldig Men manden nægtede sig skyldig og forklarede ifølge dombogen, at han ikke kan bruge mundbind af sundhedsmæssige årsager.

Ifølge manden havde han oplyst betjentene om dette, men han ville til gengæld ikke uddybe, hvad den specifikke sundhedsmæssige årsag var.

Husker ikke præcist De to betjentene vidnede også i sagen i retten. De fortalte, at de var på vagt på station, hvor de holdt øje med, at coronarestriktionerne blev overholdt, og at folk bar mundbind. Hvis de mødte en passager uden mundbind, skulle de spørge hvorfor.

Begge havde svært ved at huske præcist, hvad den 26-årige mand sagde og var usikre på, om han havde sagt, at der var en sundhedsmæssig årsag til, at han ikke bar mundbind. Betjentene var usikre på, om de på daværende tidspunkt var blevet orienteret om, at de ikke måtte spørge folk til årsagen til, hvorfor de ikke bar mundbind, når folk sagde, at de ikke bar mundbind af helbredsmæssige årsager.

Blev frifundet Retten mente, at anklagemyndighederne ikke havde ført nogen beviser, der gav anledning til ikke at tro på manden. Retten vurderede, at manden havde ret til ikke at bære mundbind på stationen - og han blev derfor frifundet i sagen.

Statskassen skal derfor betale sagens omkostninger.