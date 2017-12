Sag om stråtag får dispensation

En ejer af et hus i Lille Lyngby ved Hillerød kan nu fortsætte sin udskiftning fra stråtag til tegltag, da Miljø- og Teknikudvalget tirsdag gav dispensation i sagen. Frederiksborg Amts Avis omtalte sagen i sidste uge, hvor huset stod med et halv stråtag og et halvt tegltag i et område, hvor lokalplanen ellers siger, at alle huse skal være med stråtag.

Det er der flere naboer, som bakker op om i deres høringssvar. Ud af de syv høringssvar, så er tre imod ændringen til tegltag, to er for ændringen, og to er for ændringen, fordi de mener, det er for sent at stemme imod nu.