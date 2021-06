Sag om genbrugscenter udskudt igen: - Min tillid til det politiske system er en lille smule slidt

J. Jensen må væbne sig med tålmodighed. Sagen om det genbrugscenter, som virksomheden ønsker at bygge, er blevet udskudt igen. Arkivfoto: Martin Warming

Virksomheden J. Jensen må vente til august med at få en afklaring på, om det kan lade sig gøre at opføre et genbrugscenter, der skal genbruge byggematerialer

Hillerød - 24. juni 2021

Sagen om lokalplanen for J. Jensens genbrugscenter på Højlundevej, hvor virksomheden har et ønske om at opføre et såkaldt upcyclingcenter, hvor der skal genbruges byggematerialer, var ikke på dagsordenen, da byrådet mødtes mandag aften.

Et flertal af politikerne i byrådet besluttede ellers på byrådsmødet den 28. april at udsætte afstemningen om lokalplanen "en måned eller to", men nu må J. Jensen vente til efter sommerferien, hvor byrådet først mødes igen, med at få en endelig afklaring på, om virksomheden må opføre genbrugscentret på Højlundevej i Uvelse eller ej.

Og det undrer Kim Østergaard, der er projektchef hos J. Jensen, at sagen er blevet udskudt endnu engang.

"Jeg tager det som et udtryk for, at politikerne vil undersøge sagen til bunds, før de træffer en endelig beslutning. Det kan jeg selvfølgelig kun være glad for, men jeg må indrømme, at min tillid til det politiske system er en lille smule slidt efterhånden, og nu kommer der til at gå yderligere to måneder, hvor vi ikke ved, om vi er købt eller solgt," siger han til Hillerød Posten.

Op til byrådsmødet den 28. april tegnede der sig et flertal for et nej til den lokalplan, der skal bane vej for J. Jensens genbrugscenter, og en rundringning, som Hillerød Posten lavede til partierne i uge 23, viste, at tænkepausen ikke har ændret noget: Et flertal på 14 af 27 byrådsmedlemmer vil stadig stemme nej til lokalplanen.

Ni forslag Politikerne bad efter byrådsmødet i april forvaltningen om at kigge på, om der er andre ledige grunde i kommunen, som J. Jensen kan opføre sit genbrugscenter på. Det resulterede i en liste med ni forslag til alternative placeringer, men ifølge Kim Østergaard er otte af forslagene af forskellige årsager ikke realistiske muligheder.

Det sidste forslag, der er på Solrødgård, der er ejet af Hillerød Forsyning, kunne dog godt være interessant for J. Jensen, siger Kim Østergaard.

"Men der er nogle store udfordringer med Solrødgård, og kommunen har ikke engang undersøgt, om Hillerød Forsyning, der ejer grunden, er interesseret i at sælge eller leje den til os. Derudover står der i det materiale, jeg har fået fra forvaltningen, at grunden ligger i en grøn kile, der er lokalplanlagt til lagune og rekreativ anvendelse. Det vil sige, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området, før vi kan få tilladelse til at bygge - hvis forsyningen altså overhovedet er interesseret i at skille sig af med grunden," siger Kim Østergaard, der nu har planlagt et møde med Hillerød Forsyning for at høre, om Solrødgård overhovedet er en realistisk mulighed.

Kim Østergaard har tidligere meldt ud, at der skal være en løsning på plads for J. Jensens planlagte genbrugscenter inden årsskiftet, hvor det nye byråd tiltræder.

"Der sker jo typisk det, at en tredjedel af byrådet bliver skiftet ud i forbindelse med et kommunalvalg, og hvis der ikke er en løsning på plads, inden det nye byråd tiltræder, så forudser jeg, at vi skal starte helt forfra igen. Det kan da godt være svært at se, hvordan vi skal finde en løsning inden årsskiftet, men jeg har jo noteret mig, at Fujifilm har kunnet få hastebehandlet en lokalplansændring igennem i byrådet, så med lidt politisk velvilje kan det vel også lade sig gøre for os," lyder det fra Kim Østergaard.

Har mødt modstand J. Jensens planer om at bygge et genbrugscenter på Højlundvej i Uvelse, hvor virksomheden har domicil, har mødt stor modstand blandt naboerne, der har dannet foreningen 'J. Jensens Naboer'. Foreningen indsamlede i foråret omkring 700 protestunderskrifter mod genbrugscentret, og i starten af april meldte Socialdemokratiet ud, at de vil stemme nej til den lokalplan, der skal tillade opførelsen af genbrugscentret. Også de radikale, Enhedslisten og SF vil stemme nej, og dermed er der er flertal på 14 ud af 27 byrådsmedlemmer for et nej.

Ifølge borgmester Kirsten Jensen (S) er afstemningen om lokalplanen blevet udskudt efter anmodning fra 'nogle' partier.

"Jeg forventer, at sagen kommer på økonomiudvalget og byrådets dagsorden i august, hvorefter vi har et bedre billede af tidshorisonten for en løsning," siger hun til Hillerød Posten.

Bør prioriteres højt Klaus Markussen (V) siger til Hillerød Posten, at det ikke har været Venstres ønske at udsætte sagen til august.

"For Venstre er det vigtigt, at byrådet samles om en løsning, som gør, at virksomheden med arbejdspladser, uddannelsesmuligheder og deres viden om grøn omstilling kan forblive i vores kommune. Hvis byrådet sammen med virksomheden kan komme frem til en løsning ved at udsætte sagen til august, så er det at foretrække frem for en beslutning, som reelt vil sende virksomheden ud af kommunen," siger Klaus Markussen.

Han forstår godt, at Kim Østergaards tillid til det politiske system er slidt.

"Jeg synes, virksomheden har fået en hård medfart af et lille flertal i byrådet, og jeg forstår godt virksomhedens skepsis," siger Klaus Markussen, der mener, at byrådet bør prioritere sagen højt, hvis en placering af genbrugscentret på Solrødgård bliver aktuel.

"Hvis byrådet sammen med virksomheden kan samles om en placering ved Solrødgård, mener vi i Venstre, at der er brug for at prioritere en hurtig sagsbehandling," siger han.

