Hellena Rosali og Patrick Mawwell lever anderledes end mange andre familier, og deres livsstil indebærer blandt andet englekort, healing og kost, der er baseret på deres blodtyper. Nu skal de være med i tv-programmet »Min sindssygt sunde familie«, hvor de bliver testet for, om de er så sunde, som de tror.

Særligt sund familie i nyt tv-program

Hillerød - 20. april 2020 kl. 10:03 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når aftensmaden bliver sat på bordet hjemme hos Hellena Rosali og Patrick Maxwell i Hillerød, er menuen en lidt anden end i mange andre familier. Parret og deres tre sammenbragte børn lever nemlig glutenfrit og sukkerfrit, undgår mælkeprodukter, og så spiser de efter deres blodtype. Samtidig healer de også deres børn, lægger englekort, laver zoneterapi, og bruger numerologi.

De tror på, at sundhed i krop og sind hænger uløseligt sammen, og nu har de sagt ja til at være med i en ny sæson af programmet »Min sindssygt sunde familie«, som har premiere på torsdag på TV 2.

- Vi tror på, at sundhed handler om at være i balance både fysisk og psykisk. Vi har rigtig meget fokus på kost. Vi køber altid økologiske og biodynamiske varer, og vi går meget sjældent på kompromis med vores kost, fortæller Hellena Rosali og bliver supplerer af Patrick Maxwell:

- Overordnet set er vi ikke hellige, men vi spiser altid godt hjemme, og vores base er, at vi laver alt 100 procent hjemmelavet.

Samtidig lægger Hellena Rosali vægt på, at familien er meget spirituel.

- Vi er meget spirituelle, og jeg laver både zoneterapi og healinger på mine børn. Hvor andre mennesker nok ville vælge medicin først, der går jeg altid den naturlige vej først. Jeg har en høj bevidsthed og er også claircoyant. I vores parforhold arbejder vi også det med, der hedder »skyggesider«, og det vil sige, at når man som par sommetider kan blive enormt tossede på hinanden, så går vi altid ind i det bagefter og taler om, hvad det handlede om, og hvordan vi kan udvikle os som mennesker sammen. Vi går generelt op i at blive den bedste version af os selv både fysisk, psykisk og spirituelt, siger hun.

Mens Hellena Rosali siden 2011, efter både hun og hendes søn havde været igennem svære sygdomsforløb, har dyrket livsstilen, er det nyere for Patrick Maxwell. Og Patrick Maxwell, der til daglig er murermester, er ikke ked af, at kosten nu mestendels er plantebaseret.

- Jeg var begyndt min rejse, men jeg evnede slet ikke at leve det lige så fuldt ud som Hellena. Da jeg mødte Hellena, var det en meget naturlig transformation, og jeg tror, jeg har blødt Hellena lidt op, mens hun har strammet mig lidt op, så vi har fundet et godt balancepunkt, hvor det kører, siger han.

Selvom familien lever anderledes og alt, hvad de spiser, er lavet fra bunden, er der i dag ikke meget ekstraarbejde forbundet med livsstilen.

- Vi lever i en verden, hvor det ikke er det normale, og lige så snart, man går uden for linjerne, så bliver det lidt besværligt. Men det er et meget aktivt valg, jeg har taget som mor, og når man har oplevet, at noget virker helt fænomenalt, sådan som vi har oplevet det, så går man ikke tilbage. Det kræver noget arbejde, men langt hen ad vejen vælger vi bare at tage noget andet ned fra hylderne end andre mennesker, siger Hellena Rosali og bliver suppleret af Patrick Maxwell:

- Vi er vanedyr, og når man først har omstillet vanen, så er det ikke så svært.

Som en del af tv-programmet undersøger professor og sundhedsforsker, Bente Klarlund og hendes medicinske personale på Rigshospitalet, om deltagerne i programmet er så sunde, som de tror. Hellena Rosali og Patrick Maxwell vil endnu ikke løfte sløret for resultatet af deres tests. De lægger dog ikke skjul på, at de er glade for at medvirke i programmet.

- Vi er begge to meget afklarede med det. Jeg føler lidt, det også er min pligt at fortælle min landsmænd i det danske land om noget, jeg har haft rigtig gode erfaringer med. At være foregangsmand og vise dem, der kunne lade sig inspirere til at vælge en anden retning. At det godt kan lade sig gøre, siger Hellena Rosali og fortsætter:

- Vi er indforståede med, at der er nogle, som vil synes, det er helt åndssvagt og andre, som måske vil finde det inspirerende. Og så er det det hele værd.

Nu ser parret frem til, at de senere på året kan byde deres første fælles søn velkommen til verden, ligesom Patrick Maxwell også for nylig gik på knæ og friede til Hellena Rosali, der sagde ja.