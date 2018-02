Unge knallert bøller i Gislinge Foto Mikael Rieck Foto: Mikael Rieck

Sådan skete det: Så knallert flygte fra ulykke

Hillerød - 10. februar 2018 kl. 10:58 Af Janne mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjællands Politi efterlyste fredag en knallertkører, som torsdag eftermiddag klokken 16.15 kørte hasarderet ved Baunehøjen på Ny Harløsevej i Skævinge.

Ulykken blev overværet af mange vidner. En af dem, der så hvad der skete, er Maria Fray, som holdt og ventede bag en bus, der var ved at sætte passager af.

Den 16-årige dreng gik mellem hendes bil og bussen for at komme over vejen.

- Så kom knallerten kørende, og den kørte rimeligt stærkt. Jeg så den faktisk ikke, før den kørte ind i drengen, fortæller hun til Frederiksborg Amts Avis.

Knallerten kørte forbi Maria Frays bil og en anden bil, der holdt bag hende og ventede.

- Han ville overhale bussen, i fuld fart, siger hun.

Men så ramte knallerten den 16-årige dreng på vej over vejen.

- Knallerten væltede ham omkuld, og manden på knallerten røg ud over knallerten og ind i pigen, mens knallerten skurede hen ad vejen, siger Maria Fray, som fik travlt med at få standset sin bil helt, for at komme ud og hjælpe.

Men inden hun nåede ud af bilen havde knallertkøreren rejst sig op, samlet knallerten op og kørt væk igen, på trods af at knallerten havde mistet flere dele, en lygte, et håndtag og en skærm, som vidnerne bagefter fandt på vejbanen.

- Han har haft rigtig travlt med at komme væk, siger Maria Fray, som ringede til politiet for at anmelde det, hun havde set.

- Jeg synes, det skulle anmeldes, når han stak af fra det. Det er ikke i orden. Han overhaldede to biler og en bus i fuld fart, vel vidende, at der nok var nogen, der var stået af bussen, siger Maria Fray, som forestiller sig, at knallertkøreren er gået i panik.

- Man bliver sikkert forskrækket, når man kører en ned, men så må man stå ved det og sige pænt undskyld, og sikre sig, at ingen er kommet til skade, siger hun.

Knallertkøreren beskrives som en uge mand, tynd og ranglet og lys i huden. Han bar mørkt tøj og mørk hjelm. Knallerten var en blå/lilla PGO, og den havde ødelagt forlygte.

