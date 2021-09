Partierne var enige om, at det var en svær tid at lægge budget, men de var tilfredse med resultatet. Her borgmester Kirsten Jensen (S) ved siden af Klaus Markussen (V). Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Noerregaard

Sådan skaffer kommunen 47 millioner kroner ekstra i næste års budget

En ændring i budgetgrundlaget har betyder, at der er flere penge at gøre godt med næste år i Hillerød Kommune. Det sker, uden at borgerne skal betale mere i skat. Læs her, hvordan det hænger sammen.

Hillerød - 14. september 2021 kl. 09:00 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Forventningen om mange tilflyttere gør, at Hillerød Kommune har valgt en nye budgetform i forhold til den, kommunen plejer at bruge. Med den nye form, som hedder selvbudgettering, regner kommunen med at få indtægter for 47 millioner kroner ekstra i 2022, i forhold til den gamle budgetform, som hedder statsgaranti. Dette vel at mærke uden at skatten stiger for borgerne.

Borgerne betaler skatten, uanset hvad kommunen vælger, enten til kommunekassen eller til statskassen. Kommunen håber altså, at flere af pengene vil lande i kommunen frem for hos staten.

Nye indbyggere indregnes Årsagen til, at der er penge at hente ved at vælge denne budgetform er, at et budget med statsgaranti ikke er baseret på det reelle indbyggertal i Hillerød. Det er den nye budgetform, selvbugettering, derimod. Befolkningsprognosen anslår, ifølge budgetforliget, at der kommer 5781 nye borgere i Hillerød Kommune frem mod 2025, og deres skattebetalinger vil altså med selvbudgettering komme kommunekassen til gode i stedet for staten.

Det er første gang i mands minde, at Hillerød vælger den her budgetform. Der er knyttet en risiko til den nye budgetform. Den eventuelle risiko er, at kommunen vil få en mindre indtægt, hvis folk flytter væk fra byen. Hvis det mod forventning skulle ske, så vil tabet skulle udlignes i 2025.

- Hvis folk bliver, og de nye kommer til, som vi regner med, så er der ikke nogen risiko ved det, det er vist endda sådan, at hvis der kommer endnu flere, så er grundlaget endnu bedre end de 47 millioner kroner, siger borgmester Kirsten Jensen (S).

V: Folk flytter ind Klaus Markussen (V) erkendte, at Venstre tidligere har været skeptiske over for at forvente indtægter på grundlag af befolkningsprognoser.

- Det er vi sådan set stadigvæk. Det der er forskellen nu er, at vi har passeret det befolkningstal, som det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ville give os, og vi har et forholdsvist godt billede af, hvor vi er henne med de byggerier, som skal give de her borgere. Vi kan se, at de byggerier, som er færdige, ikke står gabende tomme og venter på, at folk flytter ind. Heldigvis kan vi se, at der begynder at bo folk på Frederiksbro og ude i Ullerødbyen, hvor jeg selv bor, der flytter folk ind i de lejligheder, siger Klaus Markussen.

Ingen skattestigning Han understregede, at borgerne ikke skal betale, hverken mere eller mindre i skat.

- Man betaler det samme i skat. Der er ikke en skattestigning forbundet med, at vi vælger selvbudgettering, siger Klaus Markussen.

Borgmester Kirsten Jensen supplerer:

- Så pengene lander i kommunekassen i stedet for på Slotsholmen, men borgerne mærker det ikke, andet end ved at vi kan lægge et bedre budget.

Hvert år tager kommunen stilling til, om man vælger selvbudgettering eller statsgaranti, og normalt falder valget på statsgaranti. Ingen af de tilstedeværende politikere ved pressemødet om budgettet kunne huske et andet år, hvor selvbudgettering var valgt.

EL: Byggeri er godt Tue Tortzen (EL) mener, at de mange nye byggerier i Hillerød nu viser sig at være en stor fordel for byen.

- Nu får vi syn for sagen i forhold til den debat, der har været, hvor nogle politiske partier har været meget modstandere af boligbyggeri, og hvor vi andre har været tilhængere af det, og det er jo i væsentlig grad, fordi vi gerne vil have en højere standard i vores by og bedre normeringer i vores daginstitutioner og så videre. Vi kan ikke sætte skatten op, og vi vil også meget hellere have nogle flere indbyggere, fordi det giver reelt en mulighed for, at vi kan forbedre vores service. Det bliver tydeligere og tydeligere for hvert år, siger Tue Tortzen.

