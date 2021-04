Se billedserie Arbejdet med at få genplantet Barokhavens fire kongelige mono- grammer bliver i disse dage gjort færdigt. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Sådan ser historisk have ud efter ormeangreb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan ser historisk have ud efter ormeangreb

I disse dage plantes de sidste buksbomplanter, der udgør de kongelige monogrammer i Barokhaven. Dermed er to års arbejde med at få genskabt monogrammerne efter et omfattende ormeangreb færdigt.

Hillerød - 13. april 2021 kl. 09:48 Af Camilla Bjørkman Aagaard Foto: Allan Nørregaard Kontakt redaktionen

Slotsgartner John Nørgaard Nielsen ser ud over de tusindvis af små nyplantede buksbom, der udgør de fire kongelige monogrammer i Barokhavens parterre.

Læs også: Frederiksborg Slot indhyllet i efterårsfarver

- Det er helt fantastisk at stå her nu. Nu starter vi forfra, og det er også skønt. Jeg synes, vi har fået lavet nogle gode forbedringer på dræn og nogle nye forenklinger og farver, og det har været en spændende proces at være med til igen, siger han.

Omfattende ormeangreb For to år siden stod det klart, at det var nødvendigt at grave de 70.000 buksbomplanter op, som udgør monogrammerne, fordi de var angrebet af nematoder, der er mikroskopiske små, skadelige orme, der æder planternes rødder. I flere år havde Slots- og Kulturstyrelsen forsøgt på forskellig vis at redde planterne, men i 2019 var der ikke mere at gøre. Derfor blev først to af monogrammerne ryddet for planter, og herefter lå de brak i et år, for at sikre at nematoderne var døde. Sidste år genplantede man de første to monogrammer, og herefter blev buksbomplanterne i de to andre monogrammer gravet op. De har nu ligget brak i et år, og genplantningsarbejdet er ved at være færdigt.

- Det er gået stort set som planlagt. Vi havde det her problem med nematoder, som vi har taget prøver på undervejs. Vi startede på et meget højt niveau, og nu er vi nede på et meget lavt niveau, så det er heldigvis gået som forventeligt. De er ikke blevet helt udryddet, men det havde vi heller ikke forventet, det kan man ikke, for de er en del af jordens biologi. Nu er vi nede på et niveau, hvor det langt fra er skadeligt, siger John Nørgaard Nielsen.

Nyt forenklet udtryk Går man forbi Barokhaven, vil man tydeligt kunne se, at monogrammerne tager sig anderledes ud. Kantbåndene i monogrammerne er skiftet ud, og der er brugt nye sten for at gøre kontrasterne tydeligere.

- De farvede sten var der også tidligere, men de var ikke så markante. Denne gang har vi brugt teglsten og mursten i to forskellige farver, der har en grovere struktur, som også gør, at de bliver mere iøjenfaldende. Farverne er meget klarere nu, siger John Nørgaard Nielsen.

Det er ikke kun monogrammerne, der er blevet genplantet. Også de små hække, blomsterbedene med de kegleformede træer og stenene rundt om monogrammerne er blevet skiftet ud. Det hele har kostet Slots- og Kulturstyrelsen omkring fem millioner kroner.

En tredjedel planter nu John Nørgaard Nielsen var med til at plante parterret i Barokhaven i 1996 i forbindelse med genskabelsen af Frederik IVs oprindelige have fra 1720'erne. Dengang blev der plantet 70.000 buksbom, der udgør de fire kongelige monogrammer, der tilhører Frederik IV, Margrethe II, Christian VI og Frederik V.

Denne gang er der kun blevet plantet mellem 20.000 og 25.000 buksbomplanter for at give planterne bedre leveforhold.

- Vi har prøvet at skabe nogle bedre vækstvilkår for først og fremmest buksbomplanterne, så de undgår skadedyr og bedre kan klare sig i kampen mod skadedyr, og hvad de ellers kan komme ud for. Det har vi gjort blandt andet ved at give dem mere plads. Før stod der otte til 10 planter pr. meter. Nu står der fire pr. meter, forklarer slotsgartneren.

Desuden vil planterne blive beskåret i august i stedet for juni-juli, hvor de tidligere er blevet klippet ned.

Derfor håber slotsgartneren også, at man vil undgå et lignende angreb fra nematoder.

- Der er ingen garantier, men jeg er ret fortrøstningsfuld på grund af de nye og bedre vækstbetingelser, vi har sørget for.

Grundlovsdag er det 25 år siden, at haven genåbnede efter at være blevet genskabt. Men en stor fejring bliver der næppe tale om, mener John Nørgaard Nielsen.

- Dengang, haven blev genskabt, var der en grund til at fejre det, men jeg tror ikke, at der bliver nogen speciel markering - også taget i betragtning at der er corona, siger han.

relaterede artikler

Barokhaven lå brak: Nu er den i bedring 24. marts 2020 kl. 06:06