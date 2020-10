Der er gadeteater-festival (Hofnar) i Hillerød hele weekenden. Klokken 11.30 er der Hofnar-Parade, som bevæger sig fra Klaverfabrikken, igennem Slotsarkaderne og op og ned af gågaderne med afslutning på torvet kl. 12.30. Der er syv scener i bymidten under gadefesten, men mange optrædender kommer til at foregå tilfældige steder, der ikke på forhånd er annonceret.

Sådan ser den gode handelsby ud

Detailhandlen har svære kår, og i juli blev der målt det største antal ledige kvadratmetre i butikslokaler i Danmark i 17 år, fortalte Per Nyborg, administrerende direktør og indehaver af ICP, Institut for CenterPlanlægning, da Byens Ejendom tirsdag holdt konference om Hillerøds udvikling.

