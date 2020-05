Se billedserie Der bygges en stibro over Overdrevsvejen med god plads til både cyklister og gående. Illustration fra startredegørelsen.

Sådan kan det blive: Se planerne for Favrholm Station

Stationen skal stå klar inden 2024. Nu skal plangrundlaget på plads for Favrholm Station.

Hillerød - 06. maj 2020 kl. 06:06 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer til at gå et par år, før man kan stå af toget på Favrholm Station syd for Hillerød, men nu er planlægningen så langt, at Hillerød Kommune kan begynde at lave en lokalplan for den nye station og dens omgivelser.

Favrholm Station kommer til at ligge hvor s-banen og Frederiksværkbanen mødes ved Overdrevsvejen syd for Hillerød, og skal betjene det kommende hospital, Nyt Nordsjællands Hospital og hele den store bydel, der planlægges i Favrholm. Både s-tog og lokaltog vil få stop på stationen. Hvis det besluttes at ombygge Hillerød Station, vil de øvrige lokalbaner også køre ud til Favrholm Station.

Startredegørelsen for projektet er klar og kan ses på Hillerød Kommunes hjemmeside. Onsdag 6. maj skal Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget beslutte, om arbejdet med lokalplanen skal begynde, og det sker selv om det endnu ikke er afgjort, om lokaltogene også skal ud til Favrholm, og hvor mange perroner, der skal bygges.

- Der er nogle usikkerheder i projektet stadigvæk, men det lader vi stå åbent, til det er besluttet om Hillerød Station bygges om. Men det er ikke det samme som at vi ikke kan gå i gang med det, der ligger fast. At der skal være en station, 450 parkeringspladser og et stort sparebassin. Det går vi videre med, indtil vi venter på de sidste beslutninger, siger Dan Riise (V), formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

Både Hillerød Kommune, Region Hovedstaden, Lokaltog og Banedanmark er bygherre på projektet, der samlet set koster omkring 140 millioner kroner.

Rambøll er rådgiver på projekter, som i alt fylder 96.000 kvadratmeter og omfatter perronanlæg, en indre forplads mellem togskinnerne, en mindre østlig forplads, samt en vestlig forplads med plads til busser og taxi, afsætning, cykelparkering og den store parkeringsplads.

Hillerød Kommunes del af projektet er den vestlige stationsforplads med pendlerparkering. Hillerød Kommune forventer at bruge 45 millioner kroner på sin del af Favrholm Station.

Udover den store parkeringsplads skal der laves cykelparkering til 360 cykler, en stibro til både cykler og gående over Overdrevsvejen mod hospitalet, tunneler til perronerne og et stort regnvandsbassin, der skal kunne klare overfladevand fra hele området.

Hvis lokalplanen sættes i gang nu, kan den at være færdig i maj 2021. Stationen skal stå færdig senest ved åbningen af Nyt Hospital Nordsjælland ved udgangen af 2023.

Dan Riise forventer, at det vil sætte skub i de private projekter i den nye bydel, når plangrundlaget for stationen er på plads.

- S-togsstationen bliver udgangspunktet for resten af bydelen. Nu kommer der noget sikkerhed på noget af tidsplanen. Det må være nemmere at regne på som udvikler, når der kommer skred i nogle af tingene. Det begynder jo med stationen, for vi vil jo gerne bygge fra stationen og udad, siger han.

Hvis det er muligt, bliver der holdt et borgermøde om planerne inden for kort tid, ligesom der også bliver et nyt borgermøde mens selve lokalplanen laves.