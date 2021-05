Superligaklubben FC Nordsjælland mangler plads i Farum og er derfor interesseret i at flytte blandt andet sit akademi og administration til Hillerød. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix/Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Sådan bliver Hillerød en ægte Superliga-by

FC Nordsjælland indtager den nye bydel Favrholm med administration og træningsanlæg - og et stadion her baner vej for superliga-drømme

Hillerød - 22. maj 2021 kl. 06:00 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen

Der er Serie A-angriberen Andreas Skov Olsen, målmanden David Jensen og den tidligere Superliga-topscorer Jeppe Curth. Alle tre trådte deres første fodboldtrin i Hillerød GI, inden de søgte mod større adresser. Men sådan behøver det ikke gå for nutidens og fremtidens lokale talenter.

For jungletrommerne har for længst bebudet, at FC Nordsjælland rykker teltpælene til Hillerød. I første omgang godt nok uden at bygge et nyt stadion til afløsning af hjemmebanen i Farum, ligesom en oprykning af Hillerød Fodbold til landets bedste række - som er en anden afgørende betingelse - i bedste fald ligger et pænt stykke ude i fremtiden.

Alligevel er der ikke noget i vejen for at drømme om Hillerød som en fremtidig Superliga-by med en lokal klub, der introducerer sine egne talenter til landets bedste fodboldrække - og her spiller mod klubber som FC København, Brøndby og FC Midtjylland. For Henrik Emil Hansen, der er bestyrelsesformand i Hillerød Fodbold, er det langtfra et urealistisk scenarie.

"Farum er jo ikke rigtigt Nordsjælland, men det er Hillerød, og byen har vokseværk. Det er er her, at den store udvikling i Nordsjælland sker nu og i de kommende år," som Henrik Emil Hansen fra Hillerød Fodbold formulerer det.

"Men når det er sagt, så går vi stadig efter at få udbygget Hillerød Stadion på Selskovvej og på at gøre vores klub endnu mere professionel, men vi ser positivt på FC Nordsjællands indtog i byen. Vi er i forvejen samarbejdspartnere og drager stor fordel deraf, men ingen kender fremtiden. Det hjælper ikke, hvis vi sætter os ned og surmuler. Vi er nødt til at se på muligheder fremfor forhindringer," understreger den lokale fodboldformand.

Mulighederne var i hvert fald tydelige for borgmester Kirsten Jensen, da hun talte ved en visionsworkshop omkring projektet sidst i 2020. Og kom til at tage munden lidt for fuld.

Det lød sådan her: "Om eftermiddagen tager far og hans kæreste med børnene ind til Hillerød for at gå i biffen. De tager toget - det er nemt. Far og storesøster mødes med fars venner fra København, som er kommet til Favrholm - der er FCN-kamp i aften".

Så langt er man endnu ikke. Men drømmen lever. Og der kan stilles mange spørgsmål til sagen, som optager mange sportsinteresserede i Hillerød og omegn.

Right to Dream Hillerød Fodbolds planer om udvidelse af stadion på Selskovvej blev af Hillerød Kommune sat på hold, da det i 2019 kom frem, at FC Nordsjælland vil flytte administration og træning med mere - herimellem et stadion til måske fælles brug - til Favrholm-kvarteret i det sydlige Hillerød. Altså en total flytning af den nordsjællandske superligaklub - bortset fra at hjemmekampene fortsat skal afvikles på Right to Dream Park i Farum.

Men FCN's hillerødplaner skal ikke mindst ses i lyset af, at Furesø Kommune har sagt nej til at udvide i området omkring anlægget i Farum. Det gælder bl.a. ønskerne om flere p-pladser, flere fodboldbaner og en træningshal, en såkaldt dome. Dertil kommer, at stadionaftalen skal genforhandles. FC Nordsjælland ser sig mere eller mindre tvunget ud af Farum og Furesø Kommune - samtidig med at man ser gunstige muligheder for ekspansion i Hillerød, hvor kommunen har budt sig til med en stor grund i et nyt byområde.

"Jeg kæmper for Hillerød Fodbold, men kan også godt se, hvad der er godt for idrætten og byen. Så hvis FC Nordsjælland og Hillerød Fodbold med tiden bliver til ét, vil det da kun være til gavn for byen. Så er det underordnet, hvad klubnavnet så er. Hillerød byder i forvejen på en eliteklub i form af Nordsjælland Håndbold, men den er spredt ud over tre hjemmebaner. Hvis FCN og Hillerød Fodbold går sammen, bliver det med ét centrum og én hjemmebane. Jeg kan sagtens se perspektivet med FC Nordsjælland som en Hillerød-klub på den lange bane, men for at det bliver realiseret, skal der ske et par afgørende ting," udbygger Henrik Emil Hansen.

Et stadion til landskampe For det første skal FC Nordsjælland beslutte sig for at kappe det sidste bånd til Farum og opføre et passende stort stadion i Favrholm. For det andet skal Hillerød Fodbold rykke fra 2. division til Superligaen, hvilket er en betingelse for at klubben kan overtage Superliga-licensen fra FC Nordsjællands moderklub Farum Boldklub.

Ingen af de to forudsætninger ligger lige for.

"Man kan forestille sig så meget i den her verden. F.eks. at Nordsjælland Håndbold det ene år vinder 1. division og rykker op og derefter bliver dansk mester. FC Nordsjælland har ingen planer om at spille vores kampe andre steder end i Right to Dream Park i Farum," understreger Søren Kristensen.

Han er direktør for FC Nordsjælland og bruger al sin arbejdstid på projektet i Favrholm.

"Det er Hillerød Kommune og ikke FC Nordsjælland, der ønsker et stadion i Favrholm," siger han.

Det afholder ham ikke fra at se perspektiver i et stadion med plads til f.eks. 6.-8.000 tilskuere, som det har været fremme i omtalen af planerne for projektet.

"Et stadion af den størrelsesorden vil være perfekt til for eksempel kvindelandsholdets kampe og til U/21-landsholdet. Det er da oplagt at tage en dialog med DBU omkring det," mener FCN-direktøren.

Perspektiv i flytning Afgørende for FC Nordsjællands store flytteplaner er, at der mangler plads til træning, akademi, administration og parkering i og omkring Right to Dream Park i Farum - men også at klubben ser store perspektiver i at rykke til en større by. Med den delvise flytning til Hillerød håber FCN på at få udviklet sin fanskare og blive en regional fodboldklub. Ligesom man ser muligheder på det kommercielle område.

Trods mange år i Superligaen - og med gode resultater - kniber det fortsat for Farum-klubben at opnå fodfæste hos fans og tilskuere i regionen. I den seneste hele sæson med tilskueradgang til Superligaen, nemlig 2018-19, placerede FC Nordsjælland sig med et hjemme-gennemsnit på 3.501 tredjesidst i rækken.

"Hvis man også tager de nuværende bane-faciliteter i Farum med, så ligger vi i bunden af Superligaen. Vi har i underkanten af to baner til fem hold med liga-licens. Også her er der meget at hente ved en udflytning til Favrholm. I det hele taget handler det om at blive mere konkurrencedygtig på flere parametre. Konkurrencen på det her område er stor, og vi vil gerne lege med. Hillerød har en god placering og kan hjælpe os med at blive et regionalt hold. Det er vi hidtil ikke lykkedes med," udbygger Søren Kristensen.

FCN-direktøren håber, at klubben med sin udflytning vil opnå det, han kalder for et mere regionalt approach, en øget relevans for flere mennesker. Det skal ske gennem en bred vifte af tilbud og samarbejde - med klubber og skoler og andre uddannelsesinstitutioner samt f.eks. ved at skabe Nordens førende uddannelse i sport management.

"Vi skal have fat i både elite og bredde, og man kan sagtens have domicil flere steder".

FC Nordsjælland og klubbens identitet behøver ifølge Søren Kristensen altså ikke handle om at være hjemme i enten Farum eller Hillerød.

"Det er ikke hjemmebanen, altså stadion, der er afgørende her. Du ser i udlandet mange klubber have træningsfaciliteter et andet sted, end der hvor hjemmekampene afvikles. Det er hverdagen, der er kulturbærende," fastslår han.

FC Nordsjælland lægger i øvrigt op til, at der på det nye anlæg skal være plads til alle, således at nogle af de mange og tiltrængte fodboldbaner skal kunne bookes af udefrakommende lokale klubber - uden beregning.

Kun ét stadion i Hillerød Hanne Kirkegaard, der er formand for Idræts- og Sundhedsudvalget i Hillerød Kommune, har nu arbejdet flere år med Favrholm-projektet, som hun er fuld af lovord for.

"Det bliver til gavn for ikke kun FC Nordsjælland, men også for alle fodboldklubber i Hillerød Kommune. Det giver et løft til alle. Tænk bare hvor stor en oplevelse det vil være for et drenge- eller pigehold fra Skævinge eller St. Lyngby at spille en afgørende kamp på det nye stadion ved Favrholm," udtaler Hanne Kirkegaard.

Men hvordan passer Hillerød Fodbolds ønske om et større stadion ind her?

"Det er svært at skue ind i fremtiden, men på et tidspunkt skal Hillerød Fodbolds nuværende anlæg renoveres, og så må økonomien afgøre sagen. Der kommer ikke et stadion både på Favrholm og Selskovvej. Vi har kun behov for ét stadion i Hillerød", fastslår Hanne Kirkegaard.

